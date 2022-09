Amado Ser, el 25 de Agosto disfrutamos de la oportunidad de compartir del inicio en pleno de la Fundación Alzheimer de Venezuela, Capítulo Trujillo, por bondad del Colegio de Contadores Públicos de Valera se realizaron las actividades en sus instalaciones, a quien a nombre de dicha Fundación y del numeroso público asistente, pedimos Bendiciones a Jesús El Cristo, para los Contadores Nelson Zambrano, Sandy Morella, José Carrión y al Ing. Jesús Viloria, por sus deferencias y atenciones en este maravilloso encuentro.

El tema es muy extenso y complejo, por lo que te sugiero hacerlo tuyo por tú condición neuronal; ojalá sin familiares afectados y “que seas mayor de 80 años, edad en la que termina la fase tardía del problema”, nos explicaba el Psiq. Jesús Matheus Arias, especialidad realizada en la UCV en 1982. Desde 1976 está en FUNDASALUD. Es Coordinador Docente del Área de la Salud Mental del Departamento de Educación e Investigación. Usando la Técnica de la Pregunta con los presentes, que nos partían el corazón dando los testimonios de sus experiencias que también se convertían en inquietudes y casi que lloramos juntos al escucharlas.

Siendo el Alzheimer una enfermedad progresiva que no forma parte del envejecimiento, sino que aparece en la etapa de la vejez, tardándose varios años. Nos enseñó Matheus entre tanta complejidad: “La Ansiedad y la Depresión, en la que la persona conserva todavía parte de la memoria, porque la primera memoria que se pierde es la Memoria Reciente, que recuerda lo que estamos haciendo hoy, lo de ayer… entonces quedan la Memoria Remota, que es uno de sus dos aspectos, todo lo que recuerdan de quiénes eran, qué cosas les gustaba hacer, etc. Luego, al darse cuenta de ese déficit intelectual que les ocurre, se deprimen; sobreviniendo reacciones de tristeza, de llanto, inapetencia, porque la tristeza los invade.

“En el Alzheimer el cambio emocional no es el más central y va asociado al cambio intelectual. Cuando nosotros normalmente pensamos en algo que nos amenaza, nos da MIEDO asociado a la Ansiedad y asociado por supuesto a la Angustia. Cuando pensamos que estamos perdiendo algo o que hemos perdido algo, nos da Tristeza, que está asociada al pensamiento de la pérdida, normalmente para cada uno de nosotros.

“¿Por qué nos da rabia de pronto? Porque pensamos en que lo que está sucediéndonos es injusto. Toda la interpretación que hacemos desde las injusticias que nos pasan y por supuesto también en las personas, con el mal de Alzheimer. “La rabia entonces tiene que ver con cada emoción y éstas son rápidas, pasan y se transforman en la vida afectiva en sentimientos. El sentimiento de odio puede venir posteriormente después de la rabia. Y un sentimiento muy importante que puede aparecer entre todos los familiares de las personas con Alzheimer, es el sentimiento de CULPA. La Culpa va a aparecer CUANDO NOSOTROS VIOLEMOS ALGUNA NORMA de las que estructuramos en nuestra Mente y Vida para Vivir.

“El Alzheimer hace realmente que el familiar, sufre tremendamente al descubrir como su familiar está perdiendo su intelecto y se está yendo de este mundo, porque irse de este mundo es perder la Mente. Ese es el concepto de la Demencia”. Con justa razón nos decía el Dr. Jesús Enrique Zuleta, años antes: “Cuando tratamos Patologías como las descritas, pasamos de la materialidad a la Sublimidad, a otra dimensión, porque nada de lo explicado puede verse, tocarse ni fotografiarse”. Un amigo me aportó que un sabio le garantizó: “Aprende algo nuevo todos los días y nunca sufrirás de Alzheimer”.

Durante diez años he investigado los efectos de las radiaciones sobre el organismo y recién me sorprende que los científicos encontraron supuestamente, un beneficio potencial de la radiación que los celulares pudieran ayudar contra el Alzheimer. El estudio fue hecho por científicos de la Universidad del Sur de la Florida, usando placas de beta-amiloides en ratones (1). “Los investigadores, dirigidos por el Prof. Gary Arendash, dijeron que también expusieron a esa radiación a ratones más viejos que tenían problemas de memoria y éstos problemas desaparecieron. El mismo Arendash fue el autor de un estudio anterior asombroso, que decía que el café podría proteger contra el Alzheimer, explicando a la BBC: “Los nuevos resultados ofrecen evidencia de que la cafeína podría ser un “tratamiento viable” para la enfermedad de Alzheimer establecida y no simplemente una estrategia de protección”. Su consumo sea una vez en la mañana y con poca azúcar.

(1).Google alerta lo siguiente: “La proteína precursora amiloidea al ser procesada por una vía amiloidogénica origina el beta amiloide, el cual se deposita en las placas seniles y causa efectos tóxicos directos sobre las neuronas”.

