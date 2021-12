@YanaraVivas /SNTP 6961/CNP 16770

En una nota publicada en su perfil de Instagram, el periodista Elvis Rivas, hizo un llamado a las autoridades ante la angustiosa situación que padecen los habitantes del sector Santa Juana, quienes estaban acostumbrados a la puntual recolección de los desechos sólidos en la zona, teniendo ya varias semanas sin pasar.

En la zona residen muchas personas mayores, que no pueden estar pasando trabajo atentos a cualquier señal de la posible unidad recolectora, para bajar y subir las escaleras de los edificios, que por su arquitectura carecen de ascensores.

“Los vecinos de las residencias Los Andes y otras de los alrededores estaban acostumbrados a que, los martes y viernes, religiosamente pasaba el camión del aseo. ¿Qué hacían? Guardaban los desperdicios de comida en la nevera para que no se descompusieran y los sacaban junto a la basura el día y a la hora pautada. Así se logró recuperar los espacios de las fotos 2 y 3. Pero desde el reciente cambio de gestión, ya no es lo mismo. Desde hace 15 días ya no pasa el camión recolector, y entonces los vecinos optaron por sacarlos y dejarlos frente a las residencias” expresa Rivas en su mensaje.

Similar situación se observa en varios puntos de la ciudad. El llamado es a los entes responsables de la recolección de los desechos sólidos a resolver cuanto antes la situación evitando afectar la salud de los ciudadanos.

Foto: Elvis Rivas