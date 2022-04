Los trabajadores estamos «llevando vainas» pero no obstante la Coalición Intersindical del municipio Boconó y FENAJUP, estaremos conmemorando y no celebrando el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, en honor a los mártires de Chicago que en 1886 ofrendaron sus vidas en procura de un futuro más promisor, entre estos el derecho al trabajo, al estudio, al descanso y la garantía de la protección social.

Así lo dijo Esteban Cáceres, miembro de la Coalición Intersindical de Boconó y presidente del Sindicato de la Salud del estado Trujillo (Sutset).

Estamos a la espera de una respuesta acorde al documento que recientemente fue introducido ante el Ministerio del Trabajo. Hubiésemos querido que este año la situación fuese otra para los jubilados, pensionados, sobrevivientes, así como el personal activo empleados y obreros; pero lamentablemente, pese a que el primer mandatario nacional se autobautizó como «el presidente obrero» es precisamente el sector laboral de la administración pública el que está en la peor condición social, porque desde el alto gobierno se hace caso omiso al Art. 91 de nuestra CRBV.

«Llevando vainas»

Es inconcebible y sin ninguna distinción lo que está sucediendo con el sector laboral, porque aquí no escapa NINGUNO. Esto lo digo porque recientemente se oficializó un aumento que todos saben no está acorde con el alto costo de la canasta básica. Por si esto fuese poco, los hospitales que es donde acude el pueblo a buscar atención médica, en su gran mayoría por no decir todos, carecen de los principales insumos. Esto no es un secreto, más sin embargo, todos se hacen de oídos sordos, ciegos y mudos. El caso es que cuando lo denunciamos, quienes lo hacemos recibimos los peores epítetos, porque pretenden que los que estamos «llevando vainas» también aguantemos callados.

Con nuestra lucha

Por eso y donde esperamos contar con una buena asistencia de trabajadores, hombres y mujeres que con nuestra lucha, hemos venido demostrando que este 1 de mayo no tenemos razones para celebrarlo. Vamos a conmemorarlo y para ello tendremos a las 10:00 am una Misa en acción de gracias en el Santuario Diocesano San Alejo. Luego asistiremos a la Plaza Bolívar, donde entre otros actos procederemos a colocar una ofrenda floral ante el padre de la Patria.

Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

dlahectorb@gmail.com

