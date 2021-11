Eduardo Viloria/DLA.- Definitivamente este sábado 13 de noviembre, será la segunda salida de la imagen de San Benito de Palermo en Betijoque, esta vez con destino a Las Trincheras, actividad que se cumple como antesala de las festividades del Santo, que se celebran el 25 y 26 de diciembre en el municipio Rafael Rangel.

Esta fiesta contagia a todos con el repicar de las requintas y tambores que sonarán duro el sábado 13, actividad que se cumplirá al estar de acuerdo el gobierno local que preside el Alcalde José Leonardo Chirinos, quien se dirigió al titular de la parroquia San Juan Bautista, presbítero Edgar Rafael Torres, dándole a conocer la decisión del gobierno municipal que preside, en relación a la fiesta, donde no estaba todo claro, pues el presbítero puso como condición para aceptar la proposición de salida, el visto bueno de la administración municipal para acceder al permiso que permita sacar el santo del templo, lo cual sucederá a eso de las 10 de la mañana después de haberse oficiado una misa a las 9, a la que han sido invitados los Sanbeniteros organizadores de la fiesta.

La información fue confirmada por el sacerdote titular de la Parroquia, en la misa del pasado jueves en la tarde, donde se permitió leer el contenido de la correspondencia, regresando la calma a los seguidores de la fiesta, pues se había dicho que la procesión o salida del Santo conocida como el Trincherazo no iba.

La salida de San Benito a la calle estará a cargo del Consejo Cultural de San Benito de Palermo que preside Rafael Figueredo, donde también tienen responsabilidad el grupo de damas cargadoras, representado por Teodora Berti y Yaneira Bracho, avalada también por la Fundación San Benito; capitanes de vasallos y grupos de Sanbeniteros existentes en este Municipio, que tienen afinados los cueros de sus tambores y requintas para participar en la fiesta, tal como lo dijo Wilmer Andara.

La correspondencia

El alcalde dijo en la correspondencia que hizo llegar al sacerdote local, que por parte de la Alcaldía no hay inconveniente ni prohibición de la festividad, que constituye la antesala de las grandes y concurridas fiestas de San Benito, a celebrarse los días 25 y 26 de diciembre.

San Benito de Palermo, según costumbre instituida por los organizadores de la fiesta, sale dos veces en el año del tempo San Juan Bautista a la calle, la primera el primer domingo de octubre, que este año no se cumplió por la pandemia o amenaza del virus de Covid, habiendo solo tocata de tambores en los alrededores de la plaza, mientras el santo era colocado a las puertas del templo, actividad vigilada por el sacerdote Edgar Rafael Torres, salida prohibida que se acató, debido a la negativa de las autoridades, motivado a la pandemia de Covid existente.

La salida de San Benito este 13 de noviembre, que no es la fecha legal, pues la salida es el tercer sábado – 20 de noviembre- decisión de celebrar la fiesta, que en esta oportunidad ha traído sus seguidores y detractores, alegando los segundos nombrados, personas de la comunidad, que no están de acuerdo con la fiesta en este momento, pues al parecer hay un repunte de Covid, motivado más que todo al llamado a clases que hizo el gobierno, inclusive se ha mencionado colegios de la región donde presuntamente han sido suspendidas las actividades docentes, motivado a la pandemia, lo cual no está siendo tomado en cuenta por los que han propuesto y aprobado la celebración de la fiesta.

