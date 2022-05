Luzfrandy Contreras/DLA.- Familiares de pacientes que se mantienen recluidos en el Hospital Central de San Cristóbal del estado Táchira, específicamente en el área de traumatología de emergencia y piso 10, denuncian colapso de estos espacios, motivado a la falta de anestesiólogo para cumplir con las intervenciones quirúrgicas necesarias.

«Hay pacientes que tienen tres y cuatro meses sin solución, en mi caso es mi hermano, un paciente renal que tiene ya más de 20 días esperando por una operación de prótesis, así como mi hermano hay muchos casos de personas que no les dan solución, los médicos dicen tener un solo anestesiólogo. Están sacando jornadas de operaciones para traumatología, pero son tantos en espera que la emergencia está colapsada», denunció Deisy González.

Según indicaron a los medios de comunicación, el pasillo del área de emergencia se mantiene repleto ante la continua llegada de pacientes destinados al área de traumatología.

Motivado al tiempo de espera que han tenido que realizar en el centro asistencial, familiares han tenido que solventar sus necesidades económicas para la compra de alimentos y medicamentos por medio de rifas, este es el caso de Maryuliany Reyes, cuyo familiar permanece en el centro asistencial desde hace 2 meses en espera de una intervención quirúrgica.

«Voy para dos meses acá y son desayuno almuerzo y cena los que tenemos que comprar en la calle, yo he hecho rifas, de todo, vengo de Maracay estado Aragua, no soy de aquí, mis familiares tuvieron un accidente y me tocó movilizarme para prestarles el apoyo debido. Hemos buscado la mejor forma de hablar con ellos directamente (las autoridades), pero tampoco nos escuchan, no nos prestan atención, dicen que no denunciemos pero ¿cómo hacemos si ya no podemos más?», afirmó Reyes.