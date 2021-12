UN SEMESTRE exitoso para el Deportivo Táchira al sumar su novena estrella en el fútbol venezolano. El compacto plantel andino, bajo el mando de Juan Domingo Tolisano, rompió los pronósticos, tras coronarse en la capital de la republica. La celebración fue apoteósica en diferentes localidades del estado fronterizo, principalmente en San Cristóbal. Un premio a la constancia y al trabajo. Desde comienzos de la justa, se logró armar un equipo competitivo y ganador. Estuvieron cerca de quedar fuera de la final, por el empuje de Monagas. Jornada tras jornada el técnico, quien tiene varias ofertas para dirigir en Chile, fue haciendo una especie de experimento para encontrar dentro de las filas aurinegras, la mejor alineación titular posible, que desarrollara de la forma más optima su idea de juego y al final logró su cometido. Tremenda actuación de los jóvenes Yeferson Ronaldo Chacón y Jesús Quintero, (una muralla en el centro de la zaga) en compañía de Lucas Trejo. Andrés Paz les inyecto mentalidad ganadora…El prometedor delantero Saúl Guarirapa, quien fuera operado hace ocho meses ya entrena con los rojos del Ávila y jugará en el 2022. El oriental promete muchas dianas. El Caracas es un club grande por historia y desempeño. Les faltó contundencia ante los aurinegros…Adrián Fernández, José Soto, Brayan Rodríguez, Samuel Cáceres y Carlos Castro de los jugadores más regulares que tuvo el Portuguesa. En líneas generales los rojinegros terminan en la novena posición, sumaron 13 victorias, 10 empates y 9 derrotas, 41 goles a favor y 28 en contra…Digna de elogios la labor del profesor Rafael Dudamel, en el campeonato colombiano con el Deportivo Cali. Las cosas le han salido casi a la perfección al timonel nativo de San Felipe estado Yaracuy… DE LAS MEJORES duplas defensivas de las Grandes Ligas, a la hora de ejecutar los doble plays, Micky López y Whit Merrifield, dos baluartes de Kansas City…“Todavía tengo mucho que dar, estoy entrenando duro y lanzando 97 millas por hora”, me comentó bastante optimista el zurdo Martín Pérez, quien va con todo para la zafra venidera…Un fuera de serie fue el pitcher norteamericano Greg Maddux, al sumar 18 guantes de oro…Gran saludo para Jhonny Terán, gran amante del béisbol, también para el extraordinario periodista Alfredo Villasmil, quien anda muy activo en la encantadora Republica Dominicana….Bien merecido el homenaje que hizo recientemente la junta directiva del Cardenales al destacado narrador Alfonso Saer, la voz oficial en el circuito radial de los pájaros rojos. La cabina radial del estadio barquisimetano, ahora lleva el nombre del emblemático narrador de la voz potente…UNA DE LAS TEMPORADAS más emocionantes de la Fórmula Uno ha sido precisamente la de este 2.021, tras el sorpresivo título conquistado por Max Verstappen, quien en la recta final del certamen logró destronar la hegemonía que había impuesto Lewis Hamilton con Mercedes. Un evento de emocionantes carreras de principio a fin y todo se vino a decidir en la última disputada en Emiratos Árabes, donde el joven piloto de la Honda, demostró su potencial. Batalla intensa entre el belga y el ingles, donde solo uno iba a ganar…ME ATREVO a asegurar que la marca de triples de Stephen Curry en la NBA, va a durar siglos. Un registro muy difícil de superar tomando en cuenta que el base apenas tiene 33 años. Otra hazaña difícil de superar son los once anillos de campeón que tiene el legendario Bill Russell…Dennis Rodman era un verdadero fuera de serie a la hora de pelear por los rebotes. Estuvo durante siete campañas seguidas comandando este departamento. El nativo de Nueva Jersey mide solo 2,01…José Bracho aspira seguir creciendo como basquetero con sus habilidades y precisión. Este artillero es un piloto bastante rápido. El barquisimetano quiere seguirse superando, tras hacer su debut estelar con la Vinotinto en la ventana rumbo al próximo Mundial…Abrazo grande para tres amigos cumpleañeros, el negro Carl Herrera nació un 14 de diciembre de 1.966, otro que apagó velitas fue el apreciado colega Junior Cordero, al igual que el futbolista uruguayo Juan Manuel Mouro, uno de los atacantes más contundentes que han pasado por el balompié criollo. Congratulaciones para este trío…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.

.