Yelitza Figueroa/ Barquisimeto. Las irregularidades que se han presentado desde el 21 de noviembre, cuando se llevaron a cabo las elecciones regionales y municipales, han convertido a Barinas en de la atención nacional e internacional. Ese mismo día comenzaron los traspiés para Freddy Superlano, MUD, que venció en la contienda a Argenis Chávez, que aspiraba repetir como mandatario regional. Toda una trama de anomalías en contra de Superlano derivó en que Sergio Garrido, secretario general de AD en la entidad llanera, fuera escogido como candidato de la Unidad y otros partidos. Garrido se medirá con Jorge Arreaza, PSUV, el 9 de enero, fecha en que se repetirán los comicios.

Todo comenzó con la desaparición de tres actas del municipio Arismendi, al este de la región. Una semana después de las elecciones y totalizadas el 100% de las actas transmitidas, la Junta Nacional iba a dar como ganador de la gobernación de Barinas, a Freddy Superlano. Sin embargo, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ordenó suspender todo el acto que favorecía al candidato de la MUD, por estar inhabilitado, sin que hasta la fecha se conozcan las causas.

A raíz de estos hechos, se convocaron nuevamente a elecciones en el estado Barinas. De manera preliminar, la MUD había escogido a Aurora Silva de Superlano, esposa de Freddy Superlano, como candidata a la gobernación, pero también fue inhabilitada, pese a que nunca ha ejercido cargos de elección popular o trabajado en la administración pública. Misma medida fue aplicada a Julio César Reyes, al tratar de inscribir su candidatura.

Esto obligó a la oposición venezolana a escoger por consenso a Sergio Garrido, nacido en Barinas hace 54 años. La candidatura se inscribió en la fecha límite, justo el día del cierre de postulaciones.

Trayectoria

Durante su carrera política, en la que solo ha militado en AD, fue secretario juvenil parroquial, municipal y regional. También fue responsable de Educación Municipal del Buró Juvenil y secretario político del Comité Ejecutivo Seccional. Está casado con María Vargas de Garrido y tiene dos hijos.

Garrido se quedó en la corriente de Henry Ramos Allup, luego de que el TSJ intervino a la tolda blanca y designara una junta ad hoc a cargo de Bernabé Gutiérrez. No obstante, está abierto a aceptar el apoyo de Rafael Rosales Peña, excandidato a la gobernación por AD (TSJ).

En las elecciones pasadas, Garrido encabezó la lista de diputados de la MUD y resultó electo diputado al Consejo Legislativo estadal. De acuerdo con el escrutinio, fue el aspirante que obtuvo el mayor número de votos. En total, 103.809 barineses lo escogieron como parlamentario regional. De 2013 a 2017 fue concejal en la gestión de José Luis Machín como alcalde, y presidió el Concejo Municipal durante el período 2015-2016.

Garrido conversó en exclusiva con Crónica.Uno. En la conversación enfatizó en que el oficialismo ya no tiene liderazgo en Barinas. Desde su perspectiva, esto se evidenció con la imposición del candidato que, reprochó, ni siquiera ha pisado un barrio de la ciudad marquesa o un caserío llanero.

¿Qué opinión le merece usted la migración que realizó el CNE a Jorge Arreaza y a Claudio Fermín?

-Primero que Arreaza, en las pasadas elecciones del 21 de noviembre, votó en la parroquia 23 de enero, en Caracas. Nunca ha votado en Barinas, nunca ha estado en Barinas. Es decir, no conoce Barinas, no conoce una parroquia, no conoce un municipio, no conoce un barrio, no conoce una urbanización. Ni siquiera conoce un caserío del campo barinés. A ese señor se lo trae el PSUV porque en Barinas no tienen más liderazgos e inventan la candidatura de este señor Jorge Arreaza. Igual pasa con Claudio Fermín, que tampoco es de Barinas.

Pero en el caso específico de Arreaza, que no tiene residencia en Barinas y ahora, de ayer para acá lo colocan en un centro de votación acá en Barinas, como si fuese de aquí. Y lo traen para imponerlo, para que los barineses voten por alguien que no conoce las necesidades y problemas que sufrimos a diario . A diferencia de mi persona, que nací en Barinas y toda mi vida he vivido en esta región. Como decimos aquí: soy más veguero que una mata de topocho.

Pero el PSUV lo trae porque no tiene más liderazgo. Y no solamente eso, ellos tienen aquí ahora a todo el alto gobierno. Por ejemplo, en el caso de los municipios aledaños al estado Mérida, el responsable es el gobernador de Mérida, en los casos de los aledaños al estado Táchira, el responsable es el gobernador de Táchira, en los cercanos al estado Apure, el encargado es el gobernador de Apure. Igual pasa en el municipio Arismendi, el responsable es el gobernador de Guárico.

Y en Barinas, en la capital, el responsable, el jefe del comando de campaña, que por cierto desplazaron al PSUV y a la propia dirigencia regional, es el propio Diosdado Cabello y la dirigencia nacional del PSUV, aquí en Barinas. Aquí están 14 ministros. Todos están tratando de cambiar la decisión de este pueblo barinés que decidió salir ya de este gobierno que cada día llevó a Barinas al atraso. No lo van a lograr. Nadie puede romper a un pueblo cuando se decide a cambiar, como lo han hecho los barineses.

Y esto no viene de ahora, en el 2015 en las elecciones a la Asamblea Nacional, Barinas debía elegir a 6 diputados. De esos 6 diputados nosotros sacamos 5 diputados, por cierto, con la tarjeta de la Unidad. En definitiva, en este pueblo llanero, donde comienzan los llanos, pero también los andes venezolanos, no nos calamos más a este gobierno. Mucho menos vamos a dejarnos imponer a alguien que no es originario de Barinas.

En Barinas se han visto protestas por gasolina, a pesar de tener combustible.

-El abastecimiento de la gasolina era administrado por la gobernación de Barinas. La gasolina subsidiada y la dolarizada era suministrada por terminal de placas. Este sistema, según el gobierno barinés, eliminó las colas. Pero no se veían colas, porque no llegaba el mensaje a las personas que les tocaba la placa, en primer lugar y en segundo lugar, la gente no tenía el dinero suficiente como para ir a hacer una cola en la bomba dolarizada.

Ahora el sistema cambió, pero igual no había, casi no se veía tránsito en las calles de Barinas porque los carros estaban sin gasolina ya que, o no te tocaba el día o no tenías el dinero suficiente para pagar en dólares. Eso cambió, pero ha generado más colas porque son dos terminales de placa al día, y en las bombas subsidiadas las filas se han hecho interminables. No así en las dolarizadas.

¿Pero qué pasa con esas bombas subsidiadas?

-Que se acabó la gasolina y la gente se queda esperando en la cola. Las protestas se han dado porque los barineses se sienten engañados. Les dicen que no ha llegado la gasolina o se acabó la gasolina y los que tienen hasta siete horas haciendo la cola. Pierden el tiempo y, al final del día, se quedan con los tanques secos. Y eso genera un descontento, que no es nuevo. Ese descontento viene desde hace mucho tiempo cuando comenzó el problema de la gasolina.

Por cierto, por ser Barinas, todo el mundo pensaba que por ser la tierra del finado expresidente Hugo Chávez y por estar aquí la familia, se pensó que la región no iba a tener problemas de combustible. Pero no, ha sido todo lo contrario. Aquí es donde más hemos sufrido el problema de la gasolina. Aquí para poder tener gasolina, o la compras por fuera, bachaqueada a un dólar o dólar y medio, o sencillamente tienes que quedarte en tu casa. Otros tienen que pelar por una bicicleta o irse a pie porque no tienes como conseguir gasolina.

Barinas fue la cuna de Chávez, y más allá de eso, ¿por qué cree que sea el afán del oficialismo en seguir mandando allá, a toda costa?

-Para ellos, Barinas es algo simbólico. Pero también saben que perder Barinas, irradia para el resto del país. Es decir, si los barineses logramos ganarle al PSUV el pasado 21 de noviembre y lo vamos a hacer otra vez el próximo 9 de enero. En primer lugar, ellos no quieren perder «la tierra de su comandante Presidente». Eso para ellos es algo sentimental, en todo caso.

Y en segundo lugar, ellos saben que si pierden esta región, donde dicen que nació la mal llamada revolución, también va a nacer ahora la libertad y la democracia y esto va a irradiar para el resto del país. Ellos lo saben y el próximo año, si viene un referendo revocatorio o cualquier otro tipo de elección que sea, la van a perder en el ámbito nacional.

De hecho ellos perdieron y lo saben, porque cuando sumamos los votos que sacó la Alianza Democrática más los votos que sacó la MUD en cada uno de los estados, entonces está por encima de lo que sacó el PSUV y sus aliados el pasado 21 de noviembre. Entonces, se nota que ellos ganaron solamente en dos entidades, el Distrito Capital y el Delta Amacuro. El resto del país lo perdieron completamente, porque ya no tienen el respaldo popular. La gente ya se cansó.

Ellos inventaron una serie de cosas, dividieron a los partidos, inventaron opositores falsos y pasó todo lo que ha sucedido hasta ahora, que han ganado y han mantenido la hegemonía en este caso del PSUV. Sin todas esas maniobras, otra sería la historia. Y de hecho nosotros ganamos en Barinas, y ya sabemos lo que pasó.

Freddy Superlano ganó el pasado 21 y ahí está registrado todo lo que hicieron. A Freddy lo dejan inscribir, lo dejan participar en la campaña, gana y cuando ves, esas tres actas del municipio Arismendi que nunca aparecieron, o sí, pero las tenían ciertos funcionarios del Plan República porque vieron que estaban perdiendo. Entonces, se les ocurre hacer un dictamen a través de la Sala Electoral del TSJ diciendo que está inhabilitado. Luego, vamos a inscribir a la esposa de Superlano y, sin ningún tipo de motivos ni razón hasta ahora, dicen que no puede inscribirse porque está inhabilitada. Inscribimos también al diputado Julio César Reyes y pasó lo mismo.

Hasta el día de hoy no sabemos la razón o el motivo por el cual fueron inhabilitados. Al final la oposición barinesa decidió inscribir mi candidatura a la gobernación y afortunadamente pasó. Ellos están aferrados a Barinas. No quieren perder Barinas, porque saben qué es lo que les viene, porque, recalco, ganamos el 21 de noviembre y cuando lo logremos el próximo 9 de enero, ellos saben que a partir de ese momento comienza la debacle total del PSUV en Venezuela.

¿Aparte del sentimentalismo, ha habido otras denuncias sobre negocios u otra razón de peso por la cuál ellos necesiten tener a Barinas en su poder?

-No es que Barinas sea un corredor electoral, no lo es. Apenas llegamos entre 500.000 a 600.000 electores. Es que lo emblemático, si ellos ganan Barinas, van a mantener la firmeza y van a levantar la moral a su militancia y adeptos. Entonces, ¿qué pasa? si ellos pierden, saben que van mal, pero si ganan se pueden fortalecer. No van a ganar lógicamente y ellos lo saben. Por eso quieren ganar Barinas a como dé lugar. Para ellos es un plebiscito lo que ocurrirá en Barinas.

¿Entonces usted no cree que quieran mantener Barinas porque no haya negocios ocultos como se dice hay en otras regiones?

-Claro que si los hay, claro que si los hay. ¿Cómo decírtelo? Esos negocios existen aquí con muchas cosas que ellos han manejado y que no quieren que nosotros los descubramos. Esa es otra cosa que también temen. Ellos saben que al final, cuando nosotros asumamos la gobernación del estado, vamos a saber dónde está cada una de esas irregularidades y esos negocios que ellos tienen.

Y lo vamos a denunciar, por supuesto. Aunque sabemos que esas denuncias no van a llegar a ningún lado, pero va a quedar asentado porque estos delitos no prescriben. En algún momento habrá justicia en Venezuela y van a tener que pagar todas esas irregularidades y todos esos negocios turbios que hicieron en Barinas.

