París, 17 oct (EFE).- Alexia Putellas hizo historia este lunes al conseguir el primer doblete español en el Balón de Oro, y además de forma consecutiva, a pesar de la grave lesión de rodilla que le impidió jugar la reciente Eurocopa femenina.

La centrocampista del FC Barcelona, máxima exponente del desarrollo del fútbol femenino español en los últimos años, logró el galardón tras ganar la liga y ser finalista de Liga de Campeones con su equipo.

Esos éxitos le permitieron ser reconocida como la mejor jugadora de la pasada temporada, incluso si no pudo jugar la Euro de Inglaterra.

«Estoy muy feliz de estar aquí, muy contenta. Lla verdad es que cuando hace un año conseguimos ganar el primero me propuse intentar mejorar, para ponerlo al servicio del equipo y verme recompensado de esta manera me enorgullece», afirmó Putellas tras recibir el galardón de manos de la estrella ucraniana Andrei Sevchenki, ganador del trofeo en 2004.

La flamante ganadora, de 28 años, reconoció que tras su grave lesión de rodilla temió que «esto no fuera posible, porque creía que se iba a recordar lo más reciente, que fue la Euro».

La estrella del fútbol femenino español se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda a comienzos de julio, justo antes del inicio de la Eurocopa de Inglaterra y llegó a esta gala de París todavía convaleciente.

«Sin mis compañeras esto no sería posible, algunas están aquí, otras en Barcelona, las aprecio muchísimo, es un privilegio ser su compañera», aseguró.

También recordó al cuerpo técnico y al entrenador, «que me ayudan a mejorar día a día, que se comprometen para ayudarme, al club, al presidente la junta. Es un privilegio jugar en el Barça», añadió, mientras el presidente culé, Joan Laporta, miraba contento desde las butacas del Teatro Chatelet de París.

Putellas se impuso a rivales como su compatriota Aitana Bonmatí y sus compañeras en el Barcelona Fridolina Rolfo (Suecia) y Asisat Oshoala (Nigeria), la francesa Wendie Renard, ganadora de la Liga de Campeones con el Lyon, la inglesa Beth Mead o la alemana Alexandra Popp.

En 2018, el trofeo fue para la noruega del Lyon Ada Hegerberg, al año siguiente para la estadounidense del Reing FC Megan Ripione y en 2020 el premio no fue otorgado a causa de la pandemia.

En declaraciones posteriores, la jugadora de Mollet del Vallés, explicó que este segundo Balón de Oro es «diferente» porque lo recogió todavía lesionada, al tiempo que afirmó que su objetivo es «mejorar cada día».

«No diría que ha sido una sorpresa volver a ganar, pero cuando me lesioné el día antes de que jugar la Eurocopa no pensaba en esto, lo veía lejos. Pero el criterio ha cambiado y va por temporada deportiva, el jurado se ha basado en eso, estuve lesionada el último mes, pero han valorado el resto de la temporada y eso me pone feliz», recordó.

Putellas addmitió que se pregunta «todos los días si este sueño es real».

Y recordó que el único ganador español del Balón de Oro masculino, Luis Suárez (1960), le escribió «y una de las frases que me dijo que me grabé muy dentro: que este Balón de Oro no sea tu meta, sea la salida».

«Cogí esa frase como inspiración, para intentar superarme, para tener mejor rendimiento al servicio del equipo. Volver a estar aquí es un sueño», recalcó.

Putellas señaló que «lo más difícil no es llegar, es mantenerse» y aseguró que este Balón de Oro es diferente porque en el primero no estaba lesionada.

«Con la lesión he aprendido es a disfrutarlo todo al máximo. He tenido muchas emociones, he estado muy arriba y con la lesión muy abajo, en cuestión de segundos», incidió.

La jugadora no quiso aventurarse sobre cuándo podría retornar a los terrenos de juego: «Con esta lesión es complicado determinar plazos concretos, pero la rodilla va respondiendo bien, voy evolucionando día a día», explicó.

«Si todo va como piensan los médicos espero jugar esta temporada, siempre que me sienta bien, no me permitiría volver a los terrenos de juego sin el rendimiento que debo», subrayó.

Sobre un hipotético Balón de Oro, respondió sonriente que «lo primero es recuperarme bien» y, después, «el tiempo lo dirá».

Putellas destacó también el progreso que ha vivido el fútbol femenino en España en los últimos años: «Veníamos de una situación que era prácticamente dramática, se necesitaban hacer cambios, oportunidades para jugar».

«Ahora necesitamos estructuras profesionales, para poder hacer bien nuestro trabajo y que los fans lo disfruten. Se ha conseguido encontrar el camino, pero hay que recortar muchos años de desventaja de las mujeres en todo el mundo. Hay países lo están haciendo antes y otros está costando más», señaló.

Sin embargo, no quiso hablar de la situación que vive la selección española, donde existe un conflicto entre varias jugadoras y el seleccionador, Jorge Vilda.

«Es un tema que me pone muy triste. Hay que hablarlo, pero hoy no es el día, es un día de celebración, histórico para mi y para todo el mundo», comentó.

.