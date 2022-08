Gabriel Montenegro/DLA.- A pesar que la gerencia de Diario de Los Andes hubo de anunciar el cierre de puertas o el “bajón de la santamaría” momentánea hace cosa de tres años, en lo que respecta a nuestra publicación impresa, la cual se trasladó de la edición diaria a un semanario en los últimos años, se mantiene vigente con el tradicional sonido de máquinas y trabajo de nuestro taller de rotativa, cumpliendo ahora con la entrega de una separata denominada “Legales”, donde se publican Registros de Comercio, Carteles de Citación, Edictos , Convocatorias de instituciones públicas, privadas y otro tipo de documentos del cual se exige su publicación física, una alternativa para las personas naturales, jurídicas y empresariado en general.

Quisimos pulsar la opinión personal de cuatro de esos baluartes, todavía activos, de nuestro rotativo, quienes aunque ya no laboran con carga de horario exigente, sí cumplen ese rol fundamental de sacar este importante impreso, el cual ya supera las 300 ediciones.

La experiencia de Ceferino de Jesús Abreu García, Jefe de Servicios Generales, quien es uno de los más antiguos y experimentados trabajadores de la empresa Diario de Los Andes.

Ceferino es una especie de “todero”, ya que no solo se encarga de los suministros normales, sino que también supervisa y coordina todo lo relativo al buen funcionamiento de los equipos, desde la rotativa y sus respectivos satélites, hasta el mantenimiento de computadoras, aires acondicionados, sistema eléctrico, servicios básicos y todo lo que necesite atención y mantenimiento.

Considera Ceferino, que “el doctor Eladio Muchacho es sin dudas el pilar fundamental de la resistencia y vigencia de nuestro medio en el sentimiento y preferencia del colectivo regional, ya que su amor por DLA lo mantiene arraigado a ese aprecio humano y empresarial, al cual jamás ha renunciado, a pesar de todo lo negativo ocurrido en los últimos años, donde la mayoría de nuestros tradicionales medios impresos y grandes empresas editoras cerraron puertas de manera obligatoria.

“El doctor Eladio Muchacho Unda, no ha sido para mí un simple jefe que solo exige y uno obedece; es un padre, un amigo, un maestro y un consejero permanente. He aprendido a apreciarlo por sus dotes de hombre bueno y un ser profundamente humanístico, organizado y pulcro, que quiere y sueña lo mejor para Trujillo y en esencia para todos los trujillanos”- agregó Ceferino en tono nostálgico.

“La crisis y el cierre de muchas empresas de comunicación, especialmente periódicos y publicaciones como revistas de importantes editoras del país, ha dejado no solo un enorme vacío a nivel del público consumidor de información, sino que ha perjudicado de manera ostensible a cientos de familias, ya que periódicos como El Nacional, Universal, Meridiano, Panorama, El Mundo, El Impulso, El Carabobeño, Noti-Tarde y otros tabloides de regiones oriental, llanera, andina y guayanesa, eran sin lugar a dudas fuente permanente de empleo directo e indirecto, además de ser voceros y canal de comunicación ideal para las inquietudes del pueblo trujillano, que tanto espera regrese de nuevo, aunque sea inicialmente como semanario”.

Ceferino tiene 31 años en Diario de Los Andes; “primero estuve en la empresa Invoca del Grupo empresarial “Muchacho Hermanos”, donde permanezco por 46 años en total, pero mi servicio fue solicitado por el doctor Eladio, quien me incorpora a la nómina de nuestro “diario azul”, a principios de los años 90”

Su gran anhelo no es otro sino ser nuevamente testigo del retorno a la normalidad política, social y económica de Venezuela y por supuesto de nuestro terruño regional

Por lo demás, felicito a todos los compañeros de DLA, a quienes ya no están con nosotros, y al actual equipo. “Reitero mi deseo profundo, de que podamos retornar a la hermosa cotidianidad de otrora y ver de nuevo a nuestros pregoneros diario en mano, mientras en los puestos de revista que también regresen, podamos leer nuestros vistosos titulares. Felicitaciones en estos 44 años…y que sigan cayendo muchos más .!!!!

Filadelfo Bencomo Caracas, es otro de los jóvenes que laboran en la rotativa de DLA. Llegó muy jovencito, hace también casi 30 años, traído por su tío, el recordado Emiro Caracas (+), quien a su vez había sido recomendado por el también fallecido reportero gráfico Onésimo Caracas, gente buena y laboriosa que hizo de Diario de Los Andes su “segunda casa de familia”.

Filadelfo, o “Fila”, como se le conoce en el mundo de la comunicación social (también es operador de radio), comenzó a laborar cuando apenas superaba los 16 años.

Desde que llegó a nuestra empresa jamás se ha distanciado de la misma, viendo pasar a varias generaciones de trabajadores a lo largo de ese tiempo.

“Debo decir que prácticamente crecí en el Diario de Los Andes. Me vine muy jovencito y el ambiente me cautivó tanto que he pasado la mayor parte de mi vida trabajando para esta empresa a la cual quiero con el corazón».