Luis «El Teacher» Cárdenas.- El entrenador del Manchester City, el español Pep Guardiola, en su comparecencia previo al duelo de este sábado ante el Southampton, por la Premier League de Inglaterra, salió al cruce de algunos comentarios realizados en su contra por parte del secretario general del club oficial de aficionados, Kevin Parker, y dejó claro que sí siente que es una molestia para la afición del Citizen se irá sin problemas.

Guardiola había expresado tras el partido de la Champions ante el Red Bull Leipzig que esperaba más apoyo de su afición el fin de semana «para que no se vean asientos vacíos en las gradas», lo que irritó a Parker, quien declaró que “no hay ninguna duda de que es el mejor entrenador del mundo, así que quizás debería limitarse a eso. Que cuestione el apoyo que se brinda al equipo es, francamente, decepcionante. Nadie se lo había pedido, que se calle, que se centre en lo deportivo. Que Pep se calle y se centre en lo deportivo», añadiendo que el estratega ganará unos 350.000 euros a la semana, «si le molesta tanto el tema que compre entradas para los niños y así no verá el estadio vacío. ¿De verdad cree que habrá más gente que vaya el sábado por lo que ha dicho?».

A esto, el DT dijo en la sala de prensa que no tiene pensando disculparse, ni pedir perdón. «No voy a pedir perdón, no pongáis en mi boca palabras que no dije».

Agregó «¿Dije después del partido del RB Leipzig que estaba decepcionado porque el estadio no estaba lleno? La interpretación es la interpretación de cada uno pero no voy a disculparme por lo que dije, estoy sorprendido por las declaraciones que han venido después. No es la primera vez que digo -en el Barcelona o en el Bayern- que es muy difícil afrontar un partido el sábado después de uno de la Champions. Si me convierto en un problema para los aficionados, me iré».

Fue claro al expresar que «lo que digo es que necesitamos el apoyo de nuestros aficionados, ojalá pueda venir el señor Parker. Necesitamos su apoyo. No voy a pedir perdón por lo que dije. No pongáis en mi boca palabras que no he dicho. Nunca seré un problema para los aficionados, si me convierto en un problema me iré. En los últimos años hemos conseguido muchas cosas sin ellos, pero ahora necesitamos su apoyo».