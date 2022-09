Luzfrandy Contreras/DLA.- Asociaciones de mototaxistas y sindicatos del gremio en la ciudad de San Cristóbal, reclaman ante el alza percibida en el pago de impuestos y trámites administrativos frente al ayuntamiento capitalino u otros organismos nacionales, pero además por ser «corridos» de espacios puntuales ya ocupados y por ser excluidos del servicio de abastecimiento de combustible de manera subsidiada.

Edgar Sárate, vocero del gremio, enfatizó este miércoles la importancia de hacer un llamado al alcalde del municipio capital, con la finalidad de exigir sean escuchadas sus necesidades en donde más de 2 mil motorizados se están viendo afectados.

«Hacemos un llamado al alcalde Silfredo Zambrano a quien hemos apoyado en sus caravanas en medio del proceso revolucionario, pero nos tiene preocupados que en varias oportunidades nos han sacado de algunos puntos específicos donde trabajamos, también queremos tener una reunión con respecto al pago de impuestos y aranceles, porque son elevados los costos que se están llevando a cabo en el Concejo Municipal o en organismos municipales regionales y nacionales, además nos preocupa también el abastecimiento de combustible porque fuimos excluidos», afirmó Sárate.

Aparentemente, existe diferencias entre algunos sindicatos u organizaciones de mototaxistas, y mientras algunos se benefician de servicios puntuales, otros se sienten excluidos.

«Hay un supuesto representante que existe por parte del gremio, pero nos ha desplazado en todo, es preocupante que nos estén coaccionando para tener que estar dentro de una organización y como no estamos nos digan que no podemos surtir combustible», dijo.

Criticó que el ejecutivo regional y algunas organizaciones sindicales que acompañan o validan el mismo ideal del gobierno, sean quienes excluyan a una cantidad de trabajadores que esperan ser tomados en cuenta.

«Aquí estamos para apoyar al gobierno, pero no podemos apoyar a alguien que nos golpea el bolsillo, porque los impuestos suben cada día, esperamos que puedan conversar con nosotros sobre las incomodidades, y no escuchen a un solo representante que presumimos no nos representa», advirtió.

Por tal motivo, exigió a las autoridades regionales y municipales establecer una reunión en donde se converse sobre los temas antes mencionados y brindar así una posibilidad de participación a todo el gremio mototaxista.

.