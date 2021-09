Luis «El Teacher» Cárdenas.- Todos tenemos fecha de caducidad, así lo ha comprado el extraordinario boxeador filipino Manny «Pacman» Pacquiao, quien este lunes 20 de septiembre ha confirmado ante los medios de comunicación del mundo su retiro oficial de los cuadriláteros, tras una larga y dilatada carrera que lo vio consagrarse en ocho categorías y pesos distintos.

Luego de su última pelea, donde dejó más dudas que aciertos, al sufrir el revés por decisión unánime ante un «chaval», el cubano Yordenis Ugas, campeón mundial de peso wélter de la AMB, en el Mobile Arenas de Las Vegas, el púgil de 42 años de edad, quien tenía dos años fuera de los cuadriláteros, ha dado el paso al costado, dejando una foja de 62 victorias, 8 derrotas y 2 empates, ganando el título mundial en ocho divisiones de peso diferentes, siendo hasta ahora el único en lograrlo.

«Mi carrera en el boxeo terminó. He estado boxeando durante mucho tiempo y mi familia siempre me decía que era hora de parar. Antes era un niño vendiendo pan. Si te hubiera dicho que sería campeón mundial y conocido en todas partes el mundo hubieras dicho que era imposible», declaró el ahora ex pugilista, quien a partir de ahora se concentra en su rol político, donde un día antes había confirmado su candidatura presidencial en su país, donde goza del cariño de su pueblo y donde lleva una carrera política desde hace ya algunos años, pasando por el Senado y ahora aspira a gobernar toda la nación.