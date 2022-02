Se ha cumplido hace poco una nueva conmemoración del abominable «Holocausto» !! -La insólitamente cruel masacre de millones de judíos ocurrida durante la II Guerra Mundial (hace ya más de 75 años)…a manos de los nazis…en contra principalmente de los primeros (y otras «minorías») -demonizados entonces como «enemigos indeseables» !

…..Pero, a juzgar por la recurrencia de otros «holocaustos» -no tan crudos pero si igualmente deleznables- en el mundo…de infrahumanos tiranizando con la mayor saña a otros seres humanos o seres vivos… en verdad, los mismos aún NO se han ido !

…E incluso parecen haberse incrementado en la cotidaniedad -en la forma de «más guerras discriminatorias, crueles o violentas» de «poderosos de turno» contra «inermes acoquinados sufrientes» !

En ambos casos, una gran pregunta ha acosado a los tiranizados: Pero: ¿ Cómo pudo haberlo hecho aquél que parecía, a mi lado, «tan normal, tan vecino, tan culto, tan decente» !! (incluso hubo entre ellos algunos que se decían «religiosos» o «creyentes habituales»!).

….La respuesta es que, en verdad, nunca fueron lo que parecían !!…. Tenían «procesión por dentro».... estaban «enfermos -en lo físico, mental y espiritual» !!….Y el gran inusitado «poder» que les llegó a sus manos, «les terminó de disparar» todo lo malo que tenían por dentro !

….Y peor aún: algunos estaban tan mal, que ni siquiera «reconocieron» -en los juicios públicos que se les hicieron- toda la crueldad y devastación que habían infligido a «los otros» !!

Por todo lo cual, cabe admitir que -a pesar de la entendible consigna «Nunca más !!» -ajustadora de cuentas…que vehementemente se ha voceado…tal «nunca más» NO se cumplirá hasta que «las causas de fondo» que produjeron tanta crueldad, no hayan sido plenamente extricadas !!

Lo cual conllevará, en primer término, el rescate de seres humanos verdaderamente sanos en lo físico, mental y espiritual (en verdad, la prelación es, jerárquicamente, en sentido inverso !) !!…Incapaces de dañar a otros, a si mismos, y a la Voluntad Divina Creadora que nos ha hecho para la Vida en Solidaridad, Apoyo Mutuo, y Fraternidad !

Y, en segundo término -y en ese orden: de « ambientes ó sistemas de gobernanza social, política y cultural; de «Convivencia»; igualmente virtuosos !. …Los propicios para que prosperen los referidos sanos y decentes seres humanos !

…Solo así podrá cumplirse la universal y simple «regla de oro» de toda buena, correcta y sana Convivencia: « No hacer a otros lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros !» . …Es el «Ahimsa Parmo Dharma»…o «el no-dañar a otros como la religión universal de todos» –que tanto predicó y practicó Gandhi -y otros grandes.

…O, para ponerlo en términos más afirmativos y virtuosos: «la regla de oro» de « El Amor !»….para con Dios, nosotros mismos, otros, y La Creación toda !) -que tanto predicó y practicó Jesús -y otros grandes (incluso el Arzobispo Tutu y Mandela -en su «anhelo de una Suráfrica de Arco Iris» regida por «la sabiduría indígena eterna» del Ubuntu –o del « Soy porque Somos !»).

Volviendo a lo de lo del Holocausto y la terrible II Guerra Mundial, en verdad todos los «principales líderes políticos» que «decretaron» dicha guerra y su inmediata «post-guerra fría», estaban, en mayor o menor grado, ya enfermos !! -Tal como lo ha demostrado la acuciosa pareja de médicos franceses que estudió, años atrás, los perfiles clínicos de todos ellos…en su clásica obra: «Los enfermos que nos han gobernado» ! La cual nos inspiró a hacer una actualización de dicha obra, con el mismo título.. disponible en la web… donde contrastamos con otro tipo de «muy distintos» -mucho más sanos y responsables- «liderazgos políticos», e incluso hacemos algunas reflexiones de cara a la actualidad !..e inclusive sumamos, a la principal responsabilidad de «los opresores», la responsabilidad también de los «oprimidos» o «borreguizados» que tempranamente «se dejaron» o «los dejaron avanzar» !….

….En todo el anterior orden de ideas, pues, NO cabría más un tan flagrante absurdo o contradicción como: «Querer la paz exterior mientras se vive en indiferente guerra interior»… ó un «A Dios rogando y con el mazo dando» !

…Lo de la Coherencia sería algo Clave !!

Bajo ello, no habría habido un estado de «incesantes guerras mineras» (ya van por los 6O años de duración) como las de El Congo ! (conflicto que ya producido la conflagración de muertos más grande luego de la II Guerra Mundial…así como la devastación de ese gran «Amazonas africano» que ha sido dicha invalorable región -como «un tesoro de biodiversidad natural» ! -para toda África y el Planeta !…La peor guerra de nuestros tiempos, en verdad, es la de la «come- propia-cola-suicida guerra del homo brutus contra la Madre Naturaleza» ! –no en balde, la catástrofe ambiental, en todos los órdenes, se ha convertido hoy en el «problema no. 1 en la agenda mundial» -mucho más letal que la actual «pandemia»… y, en verdad, en el fondo, causal principal de la misma ! No habría habido tampoco un genocidio a plena luz del día -tan vertiginoso, anunciado y atroz- como el de Ruanda ! !

No habría habido una guerra continua, y hoy más absurdamente amenazante que nunca para el mundo, como la de Ucrania ! -en tiempos pretéritos ancestrales «tierra de esplendorosa Unidad en la diversidad» !.….pero donde hoy los habituales vendedores y traficantes de toda clase de apocalípticos devastadores juguetes armamentistas, pretenden seguir «poniendo la agenda y los cañones» y las poblaciones, «los muertos» !! (…como si los desastres de Chernobyl, las inducidas masivas hambrunas, y persecuciones exterminadoras, bajo el nazismo y el comunismo estalinista, no hubiesen ya sido suficientes en tal lugar !). No habrían habido tantos millones de «desarraigados apocalípticos» huyendo de una tierra propia -como los de Siria y Venezuela !

No habría habido bajo el «capitalismo salvaje de solo-busca ganancias» industrias tan propagadoras por todo el mundo de la violencia contra la Vida humana y natural….como las de Hollywood; el armarse a nivel privado, todos, como un «derecho divino»; la petroquímica; del «oro de sangre»; el tabaco; el alcohol; la «comida chatarra»; de medios comerciales más de des-comunicación y desquiciamiento -que de comunicación y armonía; ..de «tecnologías» comerciales de daños y sujeción -en vez del bien y la liberación a través de una real veraz y altruista «ciencia» o «Saber» !.. etc…Industrias hoy, convertidas, todas, en una suicida «cultura de imitación o imposición mundial», por todos los principales decadentes o patéticos «sistemas» (bien comunistas, capitalistas, o dictatoriales populistas)….En nombre de la mera codicia y prosperidad consumista materialista sin límites ! …Cuando, en verdad, por lo que el mundo está clamando; para poder salvarse y reinventarse, es: Toda una completa Nueva Civilización de la No-Violencia, el Amor y la Sustentabilidad !!!-Según mucho ya hemos detallado!

…Y en lo cual es cada vez más apremiante y evidente que: « Mañana es Hoy» ! ….O , entonces «el Plan Divino» tendrá que hacerse plenamente cargo !..A través de una «Nueva Arca de Noé» -cual «ave fénix»... con los que queden -por «haber realmente escuchado» !!