Ciudad de México, 8 abr (EFE).- Enamorada por completo de la música, la cantante venezolana-estadounidense Lele Pons ha sido transparente al mostrar a sus seguidores todas sus facetas, desde su vulnerabilidad hasta el empoderamiento, con temas como “Piketona”, su más reciente sencillo junto a la mexicana Kimberly Loaiza.

«‘Piketona’ viene de piquete, tener piquete es tener ‘flow’, ‘swag’, estilo, es un dicho de Puerto Rico. Para mí una mujer piketona en la industria sería Zendaya, su estilo es tan increíble, es una persona tan independiente, ella hace de todo, es su jefa. ‘Piketona’ es tener una vibra de diva», cuenta este viernes la cantante venezolana en su paso por México.

Lele conoció a Kimberly gracias a su amiga «influencer» Nicole García cuando las tres hicieron un pequeño viaje en bote. Después de todo un día de hacer esquí acuático y de haber pasado horas platicando con la también creadora de contenido de 24 años, Lele la invitó a su casa y ahí comenzó lo que ahora llama una gran amistad.

En la última celebración de Halloween, casi como una metáfora, las tres estrellas del internet se disfrazaron de la caricatura de «The Powerpuff Girls» (Chicas superpoderosas) y después de ese evento fue cuando juntas se plantearon la primera posibilidad de hacer una canción.

«La amo, es una mujer demasiado humilde y muy buena persona», asegura Lele Pons.

CREAR UNA FAMILIA

Para Lele es difícil no plantearse la posibilidad de crear una familia. Actualmente está muy enamorada de su pareja, el reguetonero puertorriqueño Guaynaa, y asegura que aunque su carrera profesional sigue en ascenso, su situación sentimental ya la ha hecho visualizarse como madre de familia.

«Creo que mi relación me ha influenciado a tener más como la idea de una vida de mamá y de hijos. Eso en lo personal, pero cuando se trata de trabajo él me empuja mucho a mí y yo a él. Nos queremos mucho y nos ayudamos», releva la joven de 25 años.

Cuando se le pregunta si ya quiere casarse, Lele responde que eso depende en su totalidad del cantante de «Rebota».

«Eso no está en mí, está en él. Él tiene que decirlo y si él me lo pide un día, yo diré que sí o que no dependiendo de si estoy feliz con él o brava, quién sabe», cuenta.

Otra de las cosas a las que le ha ayudado Guaynaa es a mejorar su español, situación que ella misma nota en su música.

«Mi novio es puertorriqueño, él solamente me habla en español, mi mamá me habla en español y me mudé a Miami. Además ahora estoy empezando a tener más amigos en México», cuenta Lele quien recientemente estuvo en el país para asistir a la boda de la hermana de su mejor amigo, el «influencer» Juan Pablo Zurita.

SER UNA U OTRA COSA, O TODAS

Pons asegura que pasar del mundo de las redes sociales a la industria musical no ha sido fácil debido a la crítica del público.

«Aunque hay fans y personas que te apoyan, es difícil porque la gente es muy tradicional y si no vienes del mundo y de la manera tradicional te ven como algo diferente y te empujan un poquito», cuenta la sobrina de Chayanne, quien cuenta con casi 48 millones de seguidores en Instagram.

Sin embargo, eso no le aflige y, por si fuera poco, sueña dar otro paso en su carrera adentrándose en el mundo cinematográfico como directora.

«Todo lo que yo hago es escribir historias, eso sí lo hago sola. No escribo mis canciones pero escribo las ideas, los vídeos musicales. (…) Yo me veo dirigiendo películas o ‘shows’ en el futuro, es algo que de verdad quiero hacer; la música y dirigir», expresa la joven que lleva 9 años en el medio y que comenzó grabando videos de comedia para redes sociales.

Finalmente, Pons confiesa que ya está trabajando en un guión para una película de la que no puede decir nada, y en puerta tiene la creación de más música, una participación como jueza en un proyecto de Netflix, un trabajo de pódcast para YouTube.

Y, según dice entre risas, «un hijo», para inmediatamente después desmentirlo.

