Los Ángeles (EE.UU.), 6 mar (EFE).- Los 56 puntos de LeBron James fueron la gran noticia de una jornada de la NBA en la que los Memphis Grizzlies adelantaron a los Golden State Warriors y ya son segundos en el Oeste mientras que los Miami Heat derrotaron a unos Philadelphia 76ers sin James Harden para proteger su liderazgo en el Este.

LAKERS 124 – WARRIORS 116

LeBron James monopolizó la atención en el duelo de equipos deprimidos entre Los Angeles Lakers y los Golden State Warriors con 56 puntos (19 de 31 en tiros, 6 de 11 en triples, 12 de 13 desde la línea de personal), 10 rebotes, 3 asistencias y un tapón.

Solo tres jugadores de la NBA habían anotado antes más de 50 puntos con más de 37 años: Michael Jordan, Kobe Bryant y Jamal Crawford.

Los Lakers ganaron tras cuatro derrotas seguidas mientras que los Warriors liderados por Stephen Curry (30 puntos y 4 rebotes) suman cuatro partidos seguidos perdiendo y solo se han llevado la victoria en dos encuentros de sus últimos diez.

HEAT 99 – SIXERS 82

Con 21 puntos por cabeza, Tyler Herro y Jimmy Butler guiaron a los Miami Heat a una victoria cómoda ante unos Philadelphia 76ers que echaron mucho de menos a James Harden.

Joel Embiid estuvo desacertado (22 puntos, con 4 de 15 en tiros, y 15 rebotes), los Sixers ya perdían de 20 puntos en el segundo cuarto y además se estrellaron en el triple durante toda la noche con un ínfimo 7 de 41 (17,1 %).

GRIZZLIES 124 – MAGIC 96

Los Memphis Grizzlies se han aprovechado de la mala racha de los Golden State Warriors y ya son segundos en el Oeste, tras los Phoenix Suns, después de vencer sin ningún tipo de problema a unos Orlando Magic que son colistas del Este.

Ja Morant (25 puntos y 7 asistencias) y Desmond Bane (24 puntos y 6 rebotes), con menos de 28 minutos en pista cada uno, impulsaron a los Grizzlies mientras que en los Magic destacó Cole Anthony (19 puntos).

MAVERICKS 114 – KINGS 113

Un triple de Dorian Finney-Smith a falta de 4 segundos culminó la excelente remontada de los Dallas Mavericks, que doblegaron sin Luka Doncic (molestias en un dedo) a los Sacramento Kings y tras ir perdiendo por 19 puntos en el segundo cuarto.

Los 44 puntos y 6 asistencias de De’Aaron Fox para los Kings no sirvieron de nada, mientras que Spencer Dinwiddie, con 36 puntos y 7 asistencias, fue el mejor de unos Mavericks en combustión y que han ganado cuatro partidos seguidos.

HORNETS 123 – SPURS 117

Los San Antonio Spurs encadenaron su cuarta derrota seguida al caer ante unos Charlotte Hornets en los que volvió a brillar Terry Rozier (31 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias).

Dejounte Murray (25 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias) fue el mejor de unos Spurs que se resisten a darle la victoria que necesita su entrenador, Gregg Popovich, para igualar a Don Nelson como el técnico con mayor número de triunfos en la historia de la NBA (1.335).

TIMBERWOLVES 135 – BLAZERS 121

El estadounidense de origen dominicano Karl-Anthony Towns dio una exhibición con 36 puntos (13 de 17 en tiros), 15 rebotes y 5 asistencias para contener el partidazo de Anfernee Simons, que logró 38 puntos con 9 de 17 en triples.

Los Minnesota Timberwolves llevan cuatro victorias seguidas y siguen a la caza de una plaza de acceso directo a los playoffs mientras que los Portland Trail Blazers llevan cuatro derrotas consecutivas y han perdido ritmo en la lucha por el play-in.

CONFERENCIA ESTE

1. Miami Heat (43-22)

2. Philadelphia 76ers (39-24)

3. Milwaukee Bucks (39-25)

4. Chicago Bulls (39-25)

5. Boston Celtics (38-27)

6. Cleveland Cavaliers (36-27)

7. Toronto Raptors (34-29)

8. Brooklyn Nets (32-32)

9. Charlotte Hornets (32-33)

10 Atlanta Hawks (31-32)

11. Washington Wizards (28-34)

12. New York Knicks (25-38)

13. Indiana Pacers (22-43)

14. Detroit Pistons (17-47)

15. Orlando Magic (16-49)

CONFERENCIA OESTE

1. Phoenix Suns (51-12)

2. Memphis Grizzlies (44-21)

3. Golden State Warriors (43-21)

4. Utah Jazz (39-23)

5. Dallas Mavericks (39-25)

6. Denver Nuggets (37-26)

7. Minnesota Timberwolves (36-29)

8. Los Angeles Clippers (34-31)

9. Los Angeles Lakers (28-35)

10. New Orleans Pelicans (27-36)

11. Portland Trail Blazers (25-38)

12. San Antonio Spurs (24-40)

13. Sacramento Kings (24-42)

14. Oklahoma City Thunder (20-43)

15. Houston Rockets (15-48)

PRÓXIMA JORNADA (domingo 6 de marzo)

Boston Celtics – Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks – Phoenix Suns

Washington Wizards – Indiana Pacers

Houston Rockets – Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder – Utah Jazz

Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors

Denver Nuggets – New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers – New York Knicks.