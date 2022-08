El cambio político en nuestro país es el objetivo más importante de toda la dirigencia democrática venezolana, es imprescindible, vital para el futuro de esta gran nación, una nación que se encuentra diseminada por el mundo a causa de la diáspora venezolana. Por tanto, el cambio político es una necesidad impostergable que debe canalizarse a través de una solución pacífica, democrática y electoral. Solución, que hemos buscado sin descanso a lo largo de este oscuro período que ha empañado a nuestro país, realizando acciones unas veces acertadas, otras veces erradas; pero lo cierto es que lo que nos orienta siempre es la necesidad de devolver el resplandor que perdimos. En este accionar, también hemos luchado contra el desánimo, la desesperanza y el conformismo en la población, infundido desde el régimen como estrategia de desmotivación e inacción, haciendo creer que no existen formas de devolver la prosperidad y la luz a nuestro pueblo; pero sabemos que no es así, sabemos que sí hay solución, y que el régimen aún utilizando todas sus triquiñuelas no ha podido suprimir nuestras esperanzas, las esperanzas de vivir nuevamente en una nación próspera.

Por lo tanto, el cambio político es un clamor nacional, lo demuestran diversos estudios serios de opinión pública, como por ejemplo, el de la encuestadora “Delphos”, que dio a conocer el pasado mes de julio la Universidad Católica Andrés Bello, cuyos resultados evidencian que la mayor parte de la población (72,5%) desea un cambio político en Venezuela que pase por la vía electoral y que el 51,9% de los encuestados están dispuestos a votar en unas elecciones Primarias para elegir un candidato de la oposición a la presidencia de la República. Es decir, el pueblo venezolano exige a sus dirigentes una solución electoral a la terrible crisis que padecemos los venezolanos.

En ese sentido, se han logrado avances significativos en el proceso de estas Primarias, hasta ahora se han producido varios acuerdos; por un lado, en cuanto a la ampliación del espectro de candidaturas que no forman parte de la Plataforma Unitaria pero sin ninguna duda en cuanto al carácter opositor de su propuesta, lo cual le daría un perfil amplio e inclusivo a los comicios; por otro, en cuanto a la designación de una Comisión Técnica Especial Independiente que se encargue de enrumbar el proceso de Primarias y produzca un Reglamento rector.

En contraposición a estos avances, encontramos que insólitamente han surgido grupos y opinadores de oficio que quieren sembrar desconfianza, satanizar las Primarias y sugerir la tesis del consenso para elegir al candidato presidencial, lo cual consideramos es sumamente grave; puesto que irrespeta el Acuerdo suscrito en Panamá, que trajo consigo la conformación de la Plataforma Unitaria Nacional, la cual tiene la responsabilidad histórica de organizar las elecciones Primarias y producir el tan anhelado cambio político en el país.

En este sentido, la Plataforma Unitaria Democrática Trujillana, respondiendo al clamor de nuestros representados, hacemos un llamado a la Plataforma Unitaria Democrática Nacional y a nuestras respectivas organizaciones políticas a que se produzca lo antes posible la decisión de la fecha para la realización de las elecciones primarias en donde escogeremos al candidato de la oposición que nos representará a todos en las elecciones a la presidencia de la República y con quien derrotaremos a la dictadura e iniciaremos el rescate de la democracia.

En Valera, a los 30 días del mes de Agosto de 2022.

Katiuska Ardiles / Responsable de PUDT

Dulce Salinas / Representante VP

Luis G Espinoza / Representante Copei

Rubén Araujo / Representante Convergencia

Herman Quintero / Representante AD

Edgar Narváez / Representante LCR

Jesús Peña / Representante EC

Emilio Fajardo / Representante PJ

Joaquín Aguilar / Representante UNT

.