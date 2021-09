La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, se pronunció este viernes 17 de septiembre sobre las elecciones primarias que realizará un sector de la oposición el domingo 19 de septiembre, con el comité de garantes, para elegir un candidato a la alcaldía del municipio San Cristóbal, manifestando su descontento porque el actual alcalde, Gustavo Delgado, decidió retirarse por órdenes del G4.

“La gente se pregunta ¿gobernadora y porqué el alcalde no está en las primarias? Yo debo destacar con mucha responsabilidad que intentamos a través de diversas vías que se sumara a este proceso, porque nosotros sabemos que él se inscribió para estas primarias, pero por una orden del llamado G4 le obligaron a retirarse. Al G4 no le importa ni le interesa la unidad para el Táchira, porque llegaron de México con intereses vengativos, con intereses individuales, con soberbia, que lo único que hace es alimentar los intereses de un régimen que pretende seguir humillando a los tachirenses”, manifestó.

Indicó Laidy Gómez que los dos candidatos que se contarán el domingo: Jaiberth Zambrano por Acción Democrática y Jean Carlos Santos, independiente, dieron una demostración de que no quieren que la alcaldía de la capital tachirense sea gobernada por la opción del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), destacando que quienes representan a la revolución nunca han gobernado este espacio del Táchira.

Espera que una vez se celebre este proceso el alcalde Gustavo Delgado busque un acercamiento para llevar una candidatura al 21 de noviembre. Está segura que quien resulte ganador este fin de semana, se someterá al mejor método para lograr ese fin.

“Estoy segura que ninguno de los dos candidatos se podrá cerrar a buscar vías de entendimiento. Ahora bajo qué métodos o modalidades, habrá que esperar cuáles son los escenarios después de las elecciones. En lo que respecta a Acción Democrática, siempre Acción Democrática ha puesto en la mesa que tenemos plena disposición. Tengo plena seguridad que con la demostración que Jean Carlos Santos ha tenido de ponerse a orden de este proceso para construir la unidad, construirá escenarios que garanticen la unidad si el señor alcalde de San Cristóbal reflexiona y considera la construcción de la unidad”, manifestó.

Laidy Gómez está convencida de que si hay sectores políticos que siguen insistiendo en la resistencia para construir la unidad en el Táchira, la misma sociedad tachirense se sumará a donde estén las mayorías que no pongan en riesgo la democracia. Expresó que hay resistencia de los habitantes del estado al abuso de poder que representa de Nicolás Maduro, y por lo tanto su representado, Freddy Bernal. “Una función gubernamental que no se merece, porque no se la ha ganado a través de los abusos que emitió a los tachirenses en los últimos tres años y medio”, afirmó.