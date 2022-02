“Nada vive entre nosotros con tanto peso como la historia”, Mario Briceño Iragorry.

Yo vengo del cerro La Concepción, de aquí de Valera; ahí me estuve dieciocho años viviendo con mis padres Ángel Uzcátegui y Juana María Morillo. De hecho, nosotros, es decir, esa generación fue la que le cambiamos el nombre del cerro por Colina de La Concepción, para hacerle honor a la ciudad de las Siete Colinas.

En ese tiempo, las escalinatas, las calles, veredas, eran de tierra, la comunidad preocupada y unida nos propusimos a mejorar la colina haciendo escaleras de cemento y las calles más sus ramificaciones, eso era cayapa los sábados. Estaba dividido en tres sectores, el uno por la entrada de la calle 15, el dos por la entrada de la calle 12 y el tres por la entrada del Punto de Mérida, estas obras se le deben a la junta pro-mejoras de la colina.

Recuerdo que jugamos, metras, pendientes del arañón que era el carajo fuente y se arrebataba las metras. Trompos, si se perdía a pagar con los quinios y hasta se podía perder el trompo. En un terreno en la parte superior jugábamos pelota de goma. Yo fui muy enamorado, en cada sector tenía una novia. Organizábamos carreras de atletismo y salíamos a pedir ayuda, recuerdo a María de Arroyo que fue presidenta del Instituto de Deporte, nos ayudaba mucho al igual el sector privado también, tanto era así, que hasta el que llegaba de último se le daba trofeo.

Estudié en la Eloísa Fonseca y en el Rafael Rangel, siempre sentí inquietud por la música, mi padre inspirándose en el estilo de Noel Petro, tenía un grupo con guitarra, bajo, timbales, tumbadora y güiro; este grupo no tenía nombre. A mí me llamaba la atención la música de órgano, recuerdo que vi en una casa un piano marcado sobre un dibujo y dije, quiero ser organista. Me llamó la atención las teclas blancas y negras, fui y le pregunté el significado al maestro Héctor Suárez (Padre). Me dijo, negras tonos sostenidos, las blancas tonos mayores y una breve explicación.

Me fui para mi casa y sobre el dibujo comencé a practicar, con el tiempo mi papá le compró a un padre de los Salesianos un órgano, cuando yo la vi comencé a tocarlo, inexplicablemente salió ritmo, musicalidad, ¡Ahora sí!, a practicar, se le incorporó al grupo este instrumento. Corría el año 1973, llegó el tiempo de las ferias de Valera, vino la elección de la reina y ganó la joven Gregoria Mesa, de la Colina La Concepción.

En la avenida tres con calle 15 se reunió con la junta directiva, le indicó sus funciones durante los diez días de reinado, a ella como soberana le concedieron un deseo, la cual exigió que durante la feria tocara el grupo de su terruño, lo aceptaron. ¡Ahora!, ¿Cómo se llama el grupo?, no tiene nombre, ¿Cuánto cobra?, no sabíamos. Una reflexión, pues si los buenos grupos cobran 1.000 y 1.200 Bs. pues nosotros cobramos 500 Bs. más barato. De ahí el primer nombre “Grupo 500”.

Este suceso nos abrió las puertas, todos los fines de semana tocamos en distintos sectores populares de la ciudad, eventos promovidos por Radio Valera y Radio Turismo. La primera producción LP se hizo en el año de 1978 con un gran sello – Velvet de Venezuela-. La segunda entre 1979 y 1980, con el sello Lolymar, que especializaba con música venezolana y con nosotros comenzó abrirse con otros géneros. Luego grabamos con Fonodisco, en este tiempo nuestro representante se retiró. Entonces logramos un acuerdo con Roberto Luti, el intérprete de “Tú me amas” y él nos representó por un gran tiempo y con buen éxito, con el sello Gaviota.

En esa oportunidad, en acuerdo con la gerencia del sello Luti y nosotros, se hizo un trabajo de tres LP con sello internacional de la CBS, con Cristian Ruth. Recuerdo que iba un tema de Mario Stelio Valera, la “Burrita de María”, que resultó un éxito, fuimos el primer grupo de órgano que produjo música para esta empresa. En este tiempo hubo conversaciones con Sonorodven, sello vinculado con Venevisíón, no se logró ningún acuerdo porque no aceptaron al representante, exigían que fuera el grupo y ellos, nos aceptamos.

Del 500 Grupo, pasamos a llamarnos el Nuevo Grupo Latino, en una oportunidad tocando en una fiesta en el Casino Militar de Valera, un locutor nos pidió la animación y promovió un slogan que fue el siguiente «El nuevo Grupo Latino, la explosión trujillana» y eso fue impactante, ese señor fue Esteban Guerra Mirelis, en definitiva nos quedamos con el slogan, La Explosión Trujillana.

Nosotros alternamos con Emir Boscán y los Tamasinos, Billo´s, Dimensión Latina, Los Tropicales, Pastor López, Los Marters, Los Brillante; orquestas internacionales como los 50 de Joselito, Las Musas, Los Inquietos, Banda Blanca, Banda Show de Panamá, Aníbal Velásquez, Alfredo Gutiérrez, Banda Country. Con los que más alternamos fue con Billo´s y con Los Melódicos, de hecho esta experiencia me dejó una gran amistad con Renato Capriles y buena relación con sus orquestas. La Inmensa, La Tremenda, Los Solistas, La Única y Los Melódicos.

Nosotros para esa época produjimos diez LP de acetato, después en la nueva, ocho producciones de CD, en la actualidad un cover de nuestros temas, recientemente creamos la canción “Viva el amor”. Tuvimos la oportunidad de participar en el famoso programa de Amador Bendayán, en dos ocasiones. Esto se debió a que el vespertino El Mundo publicaba el hit parade, y dos temas nuestros aparecían dentro de las 100 canciones del país, el Ruth nos hizo el contacto.

Los temas más populares han sido: Lo que vieron mis ojos, El clarinete, Fiesta en el barrio, Juan el campesino, Por qué te la llevaste, Pagando condena, Pidiendo clemencia, entre otros. Esos temas son de mi autoría, de toda la producción general del grupo el ochenta por ciento, aproximadamente, son míos yo escribo, arreglo, soy el director, también trabajé como empresario de eventos. En la música soy completamente autodidacta.

Finalmente, una anécdota, en el primer tiempo alternamos con nuestro amigo Nelson Aliso, quien fue director de Billo´s. Le pregunté, usted cree que nosotros sí tengamos éxito y me respondió, eso no se lo puedo responder yo, mire la gente como baila su música…