Hay una razón por la cual los nutricionistas y gastroenterólogos recomiendan a los trujillanos consumir los productos de Industrias KEL, y es que éstos están libres de gluten, químicos y conservantes. “¿Pregúntenles a los médicos por qué tenemos los mejores productos del mercado?”, afirma el director general de esta empresa trujillana, el economista Esteban Di Michele.

La reconocida empresa regional con casi 70 años de trayectoria, está en un proceso de recuperación de mercado, en el cual coloca a disposición de los consumidores, 9 productos saludables. “Nos acostumbraron tanto a los productos no saludables que nuestro reto es recuperar el gusto por los productos más cercanos a la naturaleza, y eso es lo que hacemos”, recalca Esteban Di Michele.

“La empresa no ha escapado a la situación de l país, y no hemos mirado los momentos más difíciles como estancamiento sino como volver a salir adelante. A pesar de la competencia con otras marcas, podemos decir que estamos recuperando mercado. No somos una marca más, somos una marca diferente. Hemos hecho la adaptación al nuevo país que tenemos. Hicimos un gran cambio interno antes de que – incluso – el país cambie. Apenas comienza nuestra estrategia de mercado, que tiene entre sus propósitos cómo crecer con diversidad de productos, con innovación en sus procesos. Los problemas de salud a nivel mundial nos lo exigen, productos nutricionales saludables”.

Recalca que han comenzado a hacer ensayos para expandir la distribución de sus productos en otras zonas del país donde no tienen una presencia significativa. Además de ello, el Director general ya le ha asomado la propuesta al Ejecutivo Regional de que Industrias KEL contribuya a mejorar los programas sociales de alimentación.

“Queremos que el Gobierno nos mire como un proveedor local, que nos ayude a desarrollar un plan de siembra de maíz y arroz para que Industrias KEL. Estamos montados en un proyecto de que toda la materia prima que necesita Industrias KEL se produzca acá en Trujillo”.

Contribuir a la educación nutricional

Hebert Ruíz, encargado del área de Mercadeo y Publicidad, comenta sobre la campaña publicitaria que desarrolla: “Naturalmente Sanos”. “Queremos hacer ver que Industrias KEL quiere contribuir a la educación y consumo de productos ricos en nutrientes, y la importancia de estar sanos. No esperemos sentirnos mal para consumir productos saludables”.

Para el joven comunicador social, “Naturalmente Sanos” más que un eslogan, es un compromiso con el país de continuar con el esfuerzo de brindar una alimentación nutritiva y de calidad para estar “siempre juntos naturalmente sanos”.

“Este 2022 queremos enviar el mensaje a cada venezolano en preocuparnos por siempre mantenernos sanos a través de un estilo de vida y alimentación saludable”.

Casi 7 décadas ofreciendo calidad

Industrias KEL, fundada en el año 1953 en Carvajal, estado Trujillo, en una época en la que su fundador, el señor Casmiro Di Michele, luego de haber trabajado durante nueve años en un importante abasto de la ciudad de Valera, percibe la necesidad de producir el producto “Crema de Arroz”, el cual tenía un fuerte mercado y un déficit en la oferta.

“Las primeras etapas de producción fueron difíciles por el escaso capital con que contaba, haciendo que el proceso fuese poco automatizado y con una relativa alta cantidad de mano de obra; debido a que solamente un molino comprendía la maquinaria para tener que cubrir manualmente los procesos de transporte, mezclado y empaquetado. Luego de una ardua labor, en la década de los años 60 se establece en Campo Alegre, sector perteneciente al Municipio San Rafael de Carvajal. Comenzando la producción de almidón de yuca y de arroz, incorporando nueva maquinaria para estos productos. Siempre con la clara visión de apoyar a la comunidad con alimentos naturales. Campo alegre ha presenciado el crecimiento continuo de una empresa que nunca ha sido indiferente con su comunidad. Su fundador, Don Casimiro Di Micheli siempre decía que mantener a Industrias KEL era una alta responsabilidad, porque de ella dependen muchos grupos familiares”, comenta Eddy Di Micheli, vicepresidenta de la compañía.

Sus productos

Maizkel con arroz: es una mezcla preparada a base de harina integral de maíz blanco precocida y harina de arroz. Por ser mezclada con harina de arroz se logra una mayor suavidad y mejor textura en la preparación de las arepas. Es altamente nutritiva por conservar todas las propiedades y el sabor original del maíz y arroz. Es una harina completamente natural, libre de gluten, de soya y no contiene ningún aditivo químico. Su valor nutricional es elevado, siendo una maravillosa opción para complementar una alimentación totalmente saludable. Entre sus usos está: la elaboración de arepas, bollos, pasteles, empanadas, mandocas, croquetas, etc.

Polenta: es una comida originaria de Italia que se prepara mediante un proceso de cocción de la sémola de maíz para emplearla en platillos dulces o salados. La Polenta se caracteriza por ser una comida muy rendidora. Además, en sus preparaciones puede servir para complementar el plato de una comida balanceada. Se puede degustar en diversas formas de recetas siempre que se mantenga un moderado consumo como parte de un buen hábito alimenticio. Polenta KEL incluye toda la proteína originaria que trae el maíz usado en su fabricación. Además, no contiene grasa ni aditivos químicos, es Libre De Gluten y es una excelente fuente de energía. Con Polenta KEL se logra obtener la textura correcta la cual debe tener esta comida que, a diferencia de otras harinas refinadas, Polenta KEL conserva el gusto único que le da el maíz amarillo, propiciándole así el propio sabor italiano que amerita este plato. Se pueden realizar preparaciones como: Polenta Suave o Cremosa, Polenta horneada o a la parrilla, Pastel de maíz, Dedos o palitos de Polenta, Pie y/o tortas de Polenta, entre otras recetas. Es posible hacer arepas con Polenta, pero, se debe tener en cuenta que este producto es a base de Sémola de Maíz amarillo, por lo que obligatoriamente es necesario pasar primero por el proceso de cocción. Además, su textura no quedaría igual a la de una harina precocida y refinada, puesto que la granulometría de la Sémola de maíz es más gruesa.

Crema de Arroz Instantánea con Leche KEL: este rico cereal es elaborado a base de crema de arroz 100 % precocida e instantánea, donde también contiene un alto contenido de leche completa. Su preparación es muy fácil e inmediata, pues no necesita cocción y se puede consumir en cualquier momento. No posee aditivos químicos y gracias a su enriquecimiento, tiene un alto contenido de vitaminas del complejo B. Y por ser Instantánea, no se pierde ninguna de las vitaminas durante su preparación.

Arroz Blanco Tipo I: es un cereal de alta calidad caracterizado por ser una excelente fuente de energía, dado que actúa como combustible para tu organismo y contribuye al buen funcionamiento del cerebro. Arroz KEL garantiza un 95 % de granos enteros, seleccionados de primera calidad para brindando un cereal nutritivo y confiable para el consumo. Este alimento es totalmente Libre de Gluten, no contiene aditivos químicos y no tiene presencia de grasas dañinas, colesterol o sodio, por lo que este cereal debería formar parte integral de una dieta equilibrada.

Kelín, Harina Multiuso: es una harina de arroz extrarefinada y enriquecida única en el mercado venezolano, la cual es elaborada solo con arroz y se puede emplear en una gran variedad de recetas adaptadas a cualquier tipo de dieta. Kelín es libre de gluten, siendo un producto ideal para personas que, por mantener una vida saludable, deben consumir alimentos con estas características. Sin embargo, hay personas que, sin poseer intolerancia al gluten, pueden consumir esta harina de arroz por aportar un gran valor nutritivo y versatilidad al momento de cocinar. Además, Kelín aporta una textura y sabor único a las recetas que se obtenga con la preparación de esta harina por ser extrarefinada. Adicionalmente tiene más vitaminas y minerales debido a su enriquecimiento. Kelín es elaborado únicamente a base de arroz, por lo que conserva toda la proteína de este grano. Por su enriquecimiento aporta un alto contenido de vitaminas y minerales. Además, es un alimento muy recomendable para la salud cardiovascular por su muy bajo contenido en materia grasa y colesterol, así como en sodio, siendo favorables para la dieta de las personas hipertensas.

Arroz Semi Integral KEL: es un alimento idóneo para personas que precisan una dieta alta en fibra. Este arroz tiene un sabor y textura tanto suave como agradable, convirtiéndose en la mejor alternativa para complementar una alimentación balanceada. Su proceso de fabricación viene del descascarado, limpieza y pulido parcial de los granos de arroz, lo cual permite mantener buena parte de su cutícula o salvado que contiene un importante contenido de fibra, nutrientes y minerales. Su fibra favorece un mayor control de los niveles de azúcar en la sangre. Además, ayuda a evitar el estreñimiento. También es una excelente fuente de energía y actúa beneficiosamente ante los problemas digestivos.

MAIZKEL, Harina Integral de Maíz Precocida: es una harina integral de maíz precocida que mantiene su sabor único del maíz. Tiene una textura fina, muy suave y fácil para amasar. Maizkel tiene el propio sabor a maíz. Es una harina completamente natural e integral, libre de gluten y no contiene ningún aditivo químico. Presenta mayor porcentaje de proteínas, grasas y fibra dietética si se compara con un producto refinado, donde eliminan el pericarpio y germen. Contiene todos los elementos que componen el grano de maíz como el endospermo, germen y fibra, brindando así una mayor calidad nutricional. Esta característica le facilita el consumo en personas poco acostumbradas a comer productos integrales, al igual que previene y trata el estreñimiento. Maizkel es rica en ácidos grasos poliinsaturados o grasas esenciales, las cuales tienen numerosas funciones importantes en el cuerpo, incluido el almacenamiento de energía. Puede ser consumida por pacientes diabéticos, ya que presenta un menor índice glicémico en comparación con harinas refinadas, es decir, tras su ingesta, no produce picos elevados de glucosa en la sangre y la demanda de insulina es menor.

FORORO KEL: es un cereal muy nutritivo con rico sabor que se puede degustar en cualquier momento y en diferentes preparaciones. Es un alimento elaborado a base de maíz tostado que suele consumirse en una bebida preparada con leche, la cual se sirve también en platos o tazas como un atol. Destacado por su proceso impecable de fabricación, donde el maíz tostado es previamente sometido a una rigurosa selección y limpieza, brindando así una completa confianza al momento de consumirlo. Fororo KEL tiene una apariencia de harina, pero con color amarillento mucho más oscuro. La canela natural es un ingrediente que en bajas proporciones se añade a este cereal para brindarle un rico sabor a este condimento, lo que destaca este delicioso gusto al momento de consumirlo en sus diferentes preparaciones. Fororo KEL no contiene azúcares ni aditivos químicos. En su lugar, conserva todos los beneficios estructurales del grano como las proteínas, grasas y fibras dietéticas, convirtiéndolo en un alimento completo y balanceado. Además, mantiene la composición natural de macronutrientes y micronutrientes como las vitaminas del complejo B, minerales como el hierro, fósforo y zinc. Entre sus componentes se encuentra la fibra que contribuye a la prevención de enfermedades del colon, estreñimiento y la reducción del nivel de colesterol.

CREMA DE ARROZ KEL: es un cereal de arroz fácil de preparar el cual no contiene azúcares ni aditivos químicos, siendo una excelente opción para mantener una salud digestiva. Este alimento es el complemento que todo niño mayor de seis meses de edad puede consumir, ya que le propicia un sustento nutritivo y saludable. Crema de Arroz KEL no contiene gluten, por lo que es ideal para personas con condiciones celíacas o para aquellos que siguen una dieta sin gluten. Su único ingrediente es el arroz y no tiene mezcla de otros cereales. Además, el tipo de carbohidratos que contiene es menos pesado y de fácil digestión, brindando a su vez una alta fuente de energía y aporte de proteínas. Crema de Arroz KEL es la opción ideal combinado con leche para una alimentación totalmente sustentable y nutritiva en niños mayores de seis meses de edad. Se puede consumir en cualquier momento, aprovechando que el producto es 100 % natural porque mantiene todo el valor nutritivo del arroz. No contiene alergénicos ni ningún producto químico como espesantes, conservantes o saborizantes. De acuerdo con varios nutricionistas, Crema de Arroz KEL genera importantes beneficios tales como reponer las reservas de carbohidratos a nivel muscular luego de una sesión de entrenamiento. Al consumir este tipo de carbohidratos puede ayudar al atleta a fijar las proteínas en el músculo. Además, Crema de Arroz KEL es una excelente manera de aumentar los niveles de energía.

Agradecimientos

Ana Carolina Linares, Gerente de Planta, facilitó una degustación a los medios de comunicación que visitaron las instalaciones de Industrias KEL, Nelmonher (Coordinador de Seguridad y Salud, orientó las normas de seguridad a seguir, y Jorge Torrealba (Jefe de Talento Humano) recibió a los presentes.

Por: Alexander González

IG: @AlexGonzalezDigital

Fotos: Alexander Viloria