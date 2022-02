El equipo de Rotary Valle de Santiago donó este lunes 14 de febrero 17 filtros para máquinas de diálisis del área de nefrología del Hospital del Seguro Social “Dr. Patrocinio Peñuela Ruíz” de la ciudad de San Cristóbal, con el fin de ayudar a mantenerla en funcionamiento.

La presidenta del Rotary Valle de Santiago, Claudia Cano, acompañada de la directiva del centro asistencial y demás integrantes de la organización, informó que la inversión fue de mil dólares, y acotó que es la tercera entrega de filtros que realizan desde el año 2019, aunque también se mantienen donando medicamentos, sillas de ruedas, bastones, entre otros insumos a este centro asistencial.

“Para el Rotary es una gran satisfacción, un logro, un trabajo humanitario de equipo, porque nosotros, Rotary Valle de Santiago, siempre está tratando de ayudar a la comunidad del Táchira, siempre estamos buscando un objetivo que sea de ayuda para nuestra comunidad”, expresó.

Recordó Cano que para lograr este tipo de dotación el equipo del Rotary presenta proyectos al Rotary Internacional, demostrando las necesidades que tienen las comunidades en materia sanitaria, y a partir de allí los clubes que se interesan emiten los recursos necesarios, hacen los procesos de licitación y de compra.

Por su parte el director del Hospital del Seguro Social “Dr. Patrocinio Peñuela Ruíz” de la ciudad de San Cristóbal, Rafael Medina, manifestó su agradecimiento por este tipo de dotaciones, pues destacó que es de gran ayuda para los pacientes renales.

“Les queremos extender nuestras gracias porque sabemos que a pesar de las dificultades que se nos pudieran estar presentando, el Rotary Club Valle de Santiago acude por tercera vez a darnos este gran aporte, que más que ver la cantidad es ver el resultado óptimo que le podemos brindar a nuestros pacientes, para que ellos puedan ir sobrellevando su vida gracias a que la unidad está funcionando, y para que nuestra unidad pueda estar a cabalidad funcionando necesitamos de apoyo contundente como el que nos está dando el Rotary Club Valle de Santiago”.

Precisó que en un primer turno de diálisis se atienden hasta a 18 pacientes, y atienden dos turnos de lunes a sábado. En el área siempre hay un nefrólogo de guardia pendiente de cualquier situación que se presente no sólo en el hospital, sino también en las unidades extrahospitalarias.

Indicó que presentan fallas a nivel de tuberías y del aire acondicionado, pero destacó que los pacientes y sus familiares se unen y solucionan cualquier eventualidad. “Ellos mismos hacen enlaces con otros organismos, con otras ONG y cuando vemos nos traen cualquier repuesto, cualquier equipo que necesiten. Ellos recuperaron el aire acondicionado, recuperaron el área de bombeo”.

Necesidades

Pacientes en diálisis expresaron su alegría por la dotación de los filtros para las máquinas, pues destacan que no tienen recursos para realizarse tratamiento en un centro privado, e hicieron un llamado para resolver las fallas del aire acondicionado.

Gilberth Gálviz tiene tres meses y medio dializándose. En ese tiempo algunas máquinas han presentado daños, aunque eso no lo ha limitado para poder hacerse su tratamiento día por medio, sin embargo, expresó su satisfacción por el cambio de filtros realizado este lunes ya que es una garantía para cumplir el tratamiento en el servicio hospitalario público, pues acota que en el privado es costoso.

“Me parece bien porque estas máquinas son las que lo ayudan a uno a tener vida, porque sin estas máquinas no pudiera uno vivir, y gracias al mantenimiento y a las donaciones que hacen es que uno se mantiene vivo”.

Por su parte Elkin Méndez, quien tiene cinco años en tratamiento de diálisis, expresó su alegría por la dotación de estos filtros, pero considera que es urgente que sea arreglado el aire acondicionado porque tienen un año con daños en el sistema, y a pesar de que los mismos pacientes compraron repuestos para arreglarlo, la falla persiste.

“Ando en franelilla porque no aguantamos el calor, muy bravo así. La vitaminita que nos hace falta de vez en cuando, pero de resto bien. Sin la diálisis no la estuviera contando, es mi forma de vivir, y de no existir la asistencia pública no pudiera ir a la privada. Estuve en otra unidad y sufría mucho para ir por el transporte, ahorita porque estoy más cerca”.

Sobre la situación del aire acondicionado el director del centro de salud, Rafael Medina, manifestó que ya realizaron las evaluaciones técnicas para determinar cuál es el nuevo daño y así proceder a su arreglo.