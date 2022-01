El próximo 6D la Iglesia celebra una de sus más bellas y significativas fiestas: la de la saga de “los tres reyes magos” en pos del encuentro con el renovado Niño-Dios …ó los tres “sabios” -como también los reconoció el erudito Papa Benedicto XVI en su último libro “La Infancia de Jesús”.

Pero ¿Qué tiene que decirle dicha fiesta al mundo de Hoy, e incluso ante los cruciales sucesos políticos que embargan a nuestra nación –y al mundo- en estos primeros días definitorios del nuevo año?

…Pues mucho!

Primero que todo: dichos “tres sabios reyes”, de distintos colores y oropeles, personificaron la diversa humanidad de entonces moviéndose hacia el gran común Prodigio Divino. Y además unida! En una especie de gran diálogo inter-cultural e inter-religioso de Unidad en la diversidad !”…

….Como tanto lo necesita la actual “torre-babélica humanidad” ! -y de lo cual se ha aprovechado una cierta cohorte de tiranos que -en contraste- ha pretendido hacer ombligo-céntrico autócrata festín de los bienes comunes..a través de un enceguecido y suicida “divide y reinarás” !

….Segundo, que dichos tres sabios reyes tuvieron la humilde Fe de entregarse a “algunas señales” celestes para su -no exenta de vicisitudes- ruta hacia lo profetizado Divino !….Pero usando su erudita humana razón -que el mismo Dios les había dado…..Y porque la Creación -y El Cosmos todo, son también obra del incesante Plan de Dios ! –obra a la cual somos llamados, por tanto, con papel de cocreadores !…. Los tres sabios reyes -siendo unos avezados cósmicos astrónomos, o, mejor dicho lo que en esos tiempos llamaban “astrólogos”- siguieron, en su travesía, una inusual conjunción entonces de los planetas Júpiter y Saturno -luego llamada “la Estrella de Belén” –y recientemente reeditada –después de 8 siglos sin manifestarse…..Pero sobre todo, siguieron un ardoroso común “llamado, ó Luz Interior” –mas entendible hoy a los místicos que a los eruditos…que les impulsó a ir en pos de dicho “encuentro”……y “encuentro” que, en definitiva, fue más bien como un “re-hallazgo interior” en sus propios corazones ! –como luego prescribiría el propio Evangelio divino renovado !….

Una vez más, qué contraste con lo de los tiranos !….Quienes, en su afán de impenitente y decadente puro poder, se han perdido en un suicida festín de puro “tener” -a expensas del “Superior Ser”…En vana arrogancia –a expensas de la humildad…..Y en la perenne sicótica inseguridad que ve enemigos en todos lados –a expensas de la serena y en paz Fe….Para terminar como tristes “muertos en Vida”…..porque en verdad nunca conocieron a ésta, ni a la Luz de la Fe -ó de la Palabra de Dios !

…Porque “el Sabio” si que sabe de esto; y dispone de sus bienes, y aún poderes, con humildad, benevolencia, y acorde majestad –y por eso es que se le tiene como “Rey” ! –no por los ejércitos o burda fuerza que comande…

……Y no como el tirano -prisionero de su opresión y crueldad a otros…Por lo cual siempre se le verá como un aborrecible “déspota” !…….Y si no paga en esta vida plenamente su impenitente maldad, lo hará inexorablemente ante las cuentas finales con Dios ! (….para muestra, ver cómo terminaron en la historia bíblica Herodes, Pilatos y Nabucodonosor…..y hasta el mismo -felizmente rectificador en la raya- Saulo luego San Pablo !).

……Y porque “el sabio”, en definitiva, lo que quiere es “ser místico” !….Esto es: vivir y morir en la Verdad, Realidad y la Autenticidad de “ese gozoso Todo que es Dios” !…..Desde ese propio divino Sentido Común o Corazón…Siendo “Uno con El Uno” !…..

….Pues, como a la postre nos dejaría dicho ese Niño-Jesús; hecho grande y, luego, otra vez perenne Cristo: “El Reino de Dios está dentro de vosotros mismos”…..”Sed perfectos como perfecto es el Padre”….”Aquel que me siga hará cosas tan grandes como yo -y aún mayores”…..Y finalmente, como nos dejara dicho antes de su re-ascensión: “No me retengan. ¡Hace falta que Yo me vaya, para que venga El Espíritu Santo para enseñaros todo lo demás!” …” nuestro” propio mismo Espíritu Santo”…..y todo lo demás que es “la mayor parte” !….

…Y “Plenitud” donde no puede tener cabida aquello del Dios “único” –o “mío a expensas del tuyo” (?). Porque de lo que se trata es del “Dios verdadero, de todos” !

…Ni aquello de los auto-flagelantes “perennes pecadores” en nuestros rezos…cuando de lo que se trata es de dejar de humanamente “seguir errando” para convertirnos en Santos …..Porque ése es en verdad “el Plan de Dios” -y de “nuestro propio chip” …Como dijo al final san Juan Pablo II: “Y no te digo “ven” sino “Sé” !….y porque entonces a la misma María como Madre de Dios -y nuestra, mas le agradaría que en “la Salve” no le sigamos diciendo eternamente “ruega por nosotros pecadores”…sino que le digamos algo más exitoso como: “ruega por nosotros, tus hijos” !”…

…Donde no haya más “pastores y ovejas como” símil preferido para la prédica y práctica…sino mas bien donde seamos todos “leones” que sencillamente “han despertado” -y al así hacerlo, han rugido por si mismos! –sin que nadie más tuviera que enseñarles cómo hacerlo…..

…En fin, donde no habrá ya necesidad ni de templos, ni de escrituras, rezos, ni celebraciones litúrgicas, rituales o técnicas…-con todo lo bonitas que hoy parezcan…… Porque “el templo divino morará siempre en nosotros mismos” ……Y donde, a resumidas cuentas, mas importante que auto-llamarse “cristianos” sea el encarnar a “el Cristo interior” de cada quien !…..así como “hablarle al Cristo interior de cada otro quien” !….

….Donde más importante que seguir eternamente hablando del “bacalao” de los carentes “pobres” como “victimas inmaculadas” , hablemos más bien de “los necesitados” y “transformados” -no solo en lo material, sino también en lo cultural, afectivo y ambiental – que somos o hemos de ser todos !…E incluso hablemos mas de “la austeridad voluntaria”, “la humildad de espíritu”, y “el silencio interior” -a lo María, San Francisco de Asís o Gandhi, como “la mayor riqueza humana” !

Y, aun mas, donde más importante que el “yo se mas que tu”, ó el “quítate tu pa ponerme yo”, es “sabernos todos peregrinos y hermanos, tanto entre nosotros, como con todas las otras criaturas y dones de La Creación…-como mucho lo remarca el actual Papa… en siempre sagrada “Unidad en la Diversidad”! -ésta última “Ley de Dios” ….

Así como sabernos en “perenne Armonía con lo del Plan Divino”

¿Hará falta decirle mucho mas al país y mundo actual? (empantanado por doquier con la inescrupulosa vana suicida lucha por el mero poder político e insaciable “botín”! y “acoquinado” por una severamente aleccionadora gran pandemia…) …

…A cada impenitente tirano –grande o pequeño- se le llega su hora! –y, además: ¡Dios ciega a los que quiere hacer perder!

Escuchemos pues, todos, el elocuente “Mensaje de los Tres Sabios Reyes Magos” !….y, sobre todo, en estos tiempos… mientras podamos hacerlo !. ¡¡Amén !!….