Zea, el rinconcito encantando de Venezuela, continua sus actividades tradicionales en honor a su patrona, La Virgen de las Mercedes, desde la víspera de su día, organizadas por el párroco Jesús García conjuntamente con la junta de feria.

Este viernes 23 de septiembre:

6 am: Rosario de la Aurora y jornada reforestación

3 pm: Caravana y llegada de la Antorcha en honor a la Virgen de las Mercedes

7 pm: Serenata – Festival a la Patrona con la entrega de la Mercedes de Oro

12 de la medianoche: Procesión de la Virgen a la Capilla del Calvario.

Sábado 24 de septiembre: Día Central

6 am: Repique de campanas y quema de pólvora

9 am: Procesión de la Virgen por las calles de Zea

10 am: Misa Solemne en Honor a Nuestra Señora de las Mercedes, presidida por el Obispo Coadjutor Monseñor Helizandro Terán

Luego de las actividades religiosas, Zea continua con las actividades pautadas:

8 pm: Fiesta de gala en el Club Social 19 de Abril

Domingo 25 de septiembre:

10 am: Gran Rally en homenaje a Mileida Vivas y Jorge Luis Valbuena (+)

4:30 pm: Corrida de Toros

8 pm: Fiesta Popular en el Complejo Ferial

