Luzfrandy Contreras/DLA.- Milagros Colmenares, hermana de la paciente en gestación Carmen Colmenares, denunció falta de atención médica en el Hospital Central de San Cristóbal. El pasado 14 de enero, Carmen de 33 años de edad, ingresó por un dolor de cabeza fuerte mientras estaba en su semana de gestación número 32. Al ingresar le solicitaron unos exámenes médicos que al momento no pudieron realizar motivado a sus altos costos, y no fue sino hasta el día siguiente cuando lograron recabar los fondos necesarios y cumplir con lo solicitado por el médico, no obstante, su bebé ya había fallecido en el vientre.

Desde ese momento su vida y la de su hermana se convirtió en un drama total, entre pedidos de exámenes médicos e insumos, transcurrieron casi 4 días en los que Carmen tuvo en su vientre a la bebé sin poderla expulsar, esto trajo consigo afectaciones de salud para Carmen, sospechan de una infección interna generada por tantos días sin atención médica.

«Yo lo único que pido es que por favor me ayuden, ya vamos para un mes y mi hermana sigue enferma, le piden exámenes y exámenes, yo no tengo ya recursos económicos, yo necesito que me digan si es necesario sacarle todo, pero que se lo hagan», afirmó Milagros Colmenares, hermana de la paciente.

Explicó además que su hermana fue dada de alta a pesar de presentar una secreción vaginal, no obstante, ellos -sus familiares- preguntaron sobre el tratamiento para esta sintomatología, «yo le dije a los doctores que si la secreción vaginal era normal y ellos dijeron que sí, que con los óvulos se aliviaba, hicimos lo imposible para conseguirle el tratamiento, pero la secreción era la misma y nos tocó ingresarla nuevamente, ella está mal, dice que ya no tiene fuerzas, la secreción huele muy feo, por favor pido que me ayuden, ella es mi único familiar, murieron mis padres y ella es lo único que tengo», manifestó.

Se intentó conversar con las autoridades sanitarias sobre este caso, sin embargo no se recibió información al respecto. Al culminar la entrevista, Milagros fue notificada por parte de algunos representantes del Hospital Central de San Cristóbal sobre la agilización en la atención de su hermana y la entrega de algunos medicamentos que le fueron solicitados, aún se mantienen a la espera de respuestas sobre el estado de salud de su hermana Carmen y el protocolo a seguir.