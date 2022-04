Todos los años, cada 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador, día de reflexión y homenaje al conjunto de sindicalistas que perdieron la vida en la gesta de Chicago de 1886, a favor de la reducción de la jornada laboral. Fecha que sirve internacionalmente para recordar que los derechos laborales con los que se cuenta hoy día fueron producto de la persistente lucha de estos obreros al rebelarse contra las condiciones de trabajo que desfavorecía a la clase obrera, en tal sentido conversamos con Argenis Marín presidente de Federación de Trabajadores del estado Trujillo (Fetratrujillo).

¿Cuál es la realidad obrera del estado y del país?

-Hoy día hay una situación que no se puede tapar con un dedo, es que la gran mayoría de trabajadores ha tenido que emigrar en busca de mejoras salariales, ocasionando en el estado Trujillo un alto índice de mano de obra, consecuencia esta situación de las malas políticas empleadas por el gobierno al negarse de manera consecutiva a no escuchar los planteamientos y no atender los reclamos de la clase obrera solicitadas a través del movimiento sindical y empresarial de país.

Tenemos una contratación colectiva, discusión de nuevos contratos paralizados por la administración gubernamental lo que hace necesario la existencia de un verdadero diálogo trasparente, bajo la premisa del respeto a lo establecido en la Constitución de República Bolivariana de Venezuela (CRBV), Ley Orgánica del Trabajo (LOT), en procura de una verdadera solución a la situación laboral existente, en vista que la parte patronal, el Estado, en forma populista, ha desmejorado la calidad de vida del trabajador, condenándolo a sufrir calamidades económicas, más nocivas que las recetas del FMI.

Toda esta situación de desmejoramiento de la calidad de vida, bajos salarios, de empresas ha conllevado a que el obrero busque alternativas de vida para el sustento de su núcleo familiar, buscando empleos en otros países, donde en algunos de ellos son tratados bien y en otros mal, padeciendo vejámenes de todo tipo, mal pagados, con más horas de trabajo.

Desde la semana pasada se encuentra una comisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en conversaciones con el gobierno nacional, para revisar las condiciones laborales del país ¿Qué expectativas tiene Ud., al respecto?

-Esta reunión no es casual, la Organización Internacional del Trabajo se ha instalado en el país con la misión de hacer saber al gobierno la necesidad de la revisión de la recomendaciones hechas para las mejoras salariales y las condiciones de los trabajadores, que el gobierno no cumple, todas estas contempladas en los convenios firmados por la gerencia del Estado, como son el cumplimiento del convenio 87 relacionado a la libertad sindical y el convenio 26 que trata sobre la fijación del salario mínimo para la clase trabajadora.

El incumplimiento de estos acuerdos internacionales por parte del presidente Maduro y su gabinete conllevó a que la OIT obligara diplomáticamente al gobierno a sentarse con las Centrales sindicales del país, encabezadas por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Central Bolivariana Socialista de obreros (CBST), Alianza Sindical, Unión Nacional de Trabajadores (UNT), más la representación empresarial en mesas de trabajo, logrando instalar una mesa tripartita, gobierno, empresarios, obreros, lo que ha originado no solo expectativas en la clase trabajadora, sino la esperanza de que se cristalicen soluciones concretas a la masa laboral del país.

Ud. menciona soluciones concretas a favor de la clase trabajadora del país, ¿cuáles serían?

-¡Bueno!, entre ellas se encuentran el derecho a la sindicalización, respeto a la libertad sindical, cumplimiento inmediato de la contratación colectiva y un real salario digno y justo como lo establece el artículo 91 de la Constitución. El gobierno debe de estar claro que el trabajo es un derecho humano social y por lo tanto el Estado lo asume como una de sus responsabilidades a cumplir.

Con motivo de esta fecha internacional ¿qué tiene previsto el movimiento obrero en el estado Trujillo?

-Saldremos a la calle a conmemorar la gesta de Chicago en 1886. El 1° de mayo de ese año, en Haymarket Square se dan protesta de apoyo a la huelga masiva de trabajadores que buscaban la reivindicación de la jornada laboral de ocho horas, conocido como la Revuelta de Haymarket. La protesta del Día del Trabajador será a nivel nacional de manera pacífica pero enérgica para llamar al atención del ejecutivo gubernamental sobre la crisis laboral que padecen los trabajadores venezolanos, pensionados, jubilados.

Estas concentraciones -mencionó Marín- se harán en los municipios Rafael Rangel, Boconó, Sucre, Carache Trujillo y acá en Valera estaremos en pie de lucha en la inmediaciones de la Torre Unión a partir de la 9am, por lo que hacemos el llamado a todos los obreros sin distingo de colores a participar, reclamamos la homologación de las jubilaciones y pensiones, respeto a los derechos laborales de los educadores, jubilados, obreros; la calle es la medida para ser escuchados por el gobierno, no hay excusas para no hacerlo y quien no lo haga simplemente es conformista, finalizó Marín.

José rojas

