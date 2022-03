Desde este domingo 6 de marzo, en estaciones de servicio del país, que recibieron instrucciones por parte de PDVSA, se estará cobrando a los usuarios la gasolina a precio internacional, mientras que el combustible subsidiado desaparece como opción de consumo.

En el caso de la región trujillana las estaciones de servicio autorizadas para este cambio son Las Américas, Trujillo y San Benito, de los municipios Carvajal, Trujillo Capital y Valera

La E/S Las Américas hizo su anuncio a través de su red social en el Instagram, mientras que la E/S San Benito y Trujillo lo hicieron dar a conocer a través de un comunicado oficial por parte de la Empresa PVDSA.

A partir de la fecha anunciada no se despachará gasolina subsidiada en dichas E/S y se espera que las mismas comiencen con un nuevo horario de 7:00 AM a 9:00 PM, pero hasta los momentos no ha sido confirmado.