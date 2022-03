San Cristóbal. Los constantes apagones, fluctuaciones y cortes en la electricidad no solo afectan el día a día de los tachirenses. Ya es más común escuchar estática en los radios que emisoras al aire.

Para todos es bien sabido que las emisoras regionales, han pasado por un sinfín de dificultades que van desde la merma de anunciantes, persecución por parte del gobierno y ahora, la salida del aire causada por el racionamiento de electricidad.

Si bien muchas, ante esta situación que es de vieja data, se hicieron de plantas generadoras, el constante uso los ha dejado a merced de las arbitrariedades de Corpoelec, en vista de que los costos de mantenimiento de las plantas son elevados y no todas las emisoras tienen la capacidad para reparar o en su defecto, de sustituir un sistema de generación que les permita mantenerse en el aire.

Jorge Arrieta, conocido locutor tachirense, explica que cuando hay un apagón en Palmira que afecte el suministro en el Cerro El Gallinero, las emisoras que tienen sus antenas en ese punto, se quedan sin señal.

Narra que en su momento, radios y televisoras se instalaron en este cerro, por ser el más alto del municipio Guásimos, preparados con plantas, cupones gasolina y un presupuesto que permitía tener un personal capacitado que atendiera cualquier contingencia.

Esto ocurre también con las emisoras instaladas en el Cerro La Laja en Capacho. Sin embargo, con el pasar de los días esta situación fue cambiando para mal, ya que el combustible comenzó a escasear y la falta de recursos para mejorar los sueldos hizo que el personal migrara y las antenas quedaran desatendidas.

Y es que los cortes de electricidad en el estado oscilan entre las 4 y 8 horas, por lo que las emisoras pasan ese tiempo fuera del aire, lo que afecta toda la programación diaria.

El locutor añadió que han invertido en equipos que permiten a nivel de estudio estar al aire, pero al haber un apagón en el Cerro dejan de transmitir.

Sin embargo, el problema no termina allí, los bajones, subidas y cortes inesperados causan estragos en los equipos en planta, esto es un gran problema para las emisoras. Computadores, convertidores, enlaces transmisores y demás se queman, lo que afecta los presupuestos de estas empresas.

Por su parte, la locutora Isabel Machado comentó que la semana pasada la planta generadora de energía que se encuentra en el Cerro El Gallinero se dañó y se quedaron sin señal un buen tiempo.

Yo puedo tener electricidad aquí, pero si no hay en el Cerro y no hay planta pues no podemos salir al aire. Estamos a la mano de Dios. En dos días no pude hacer programa”.