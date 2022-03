Eduardo Viloria/DLA.- El pasado viernes 11 en la mañana, el alcalde de Sucre, Keiver Peña, dejó en servicio las mejoras hechas a las instalaciones del terminal de pasajeros Tatén Díaz, ubicado en la parroquia Valmore Rodríguez.

Áreas tan importantes como las salas de baño y el techo de las mencionadas instalaciones, fueron mejoradas, además se concretó la decisión de no descuidar las demás instalaciones del terminal de pasajeros, que recibe infinidad de visitas por el servicio que presta, donde son muchas las personas que llegan por escaso tiempo, pudiéndose ahora llevar una impresión distinta, tal vez a la que tenían sobre estas instalaciones, que la anterior administración había descuidado por completo.

Hay detalles de lo ejecutado y puesto en funcionamiento, según lo informa la oficina de comunicaciones del gobierno municipal de Sucre, que preside Keiver Peña, entre estos la reparación total de las salas sanitarias, incluyendo también el techo del mencionado terminal, que fue impermeabilizado, lo que no permitirá de ahora en adelante que las aguas pluviales penetren en las instalaciones internas de la edificación, donde también recibieron un cariño la iluminación del lugar, además de contar ahora con tomas de agua potable para los visitantes, estando previsto cumplir próximamente una jornada total de pintura, que le dé definitivamente otra cara al Tatén Díaz.

Actividades

Las actividades se iniciaron con palabras del director del terminal, Oswaldo Villegas, quien hizo referencia a los trabajos ejecutados, haciendo mención especial de la nueva cara de las instalaciones mencionadas, que estaban en total decadencia, cumpliendo no solo con los usuarios, dijo, sino con el gremio de trasportistas que operan desde estas instalaciones de servicio público, haciendo mención especial que habían sido puestas en servicio lo que será sede dentro del terminal, las oficinas de Expresos Chama.

El alcalde

Por su parte, el alcalde Keiver Peña resaltó en su intervención al dejar en servicio las remodelaciones ejecutadas, la alianza que se está haciendo entre el sector público, representado por la municipalidad que preside junto con la iniciativa privada, no dejando de mencionar los recursos que al parecer ingresaban a la administración del terminal, que sobrepasada los 4 mil dólares diarios, esto en las anteriores administraciones, sin haberle dejado algo a las instalaciones para el servicio de los usuarios, que son muchos, no solo del municipio, sino de otras regiones que llegan y generalmente pasan de tránsito hacia otros estados, dinero que al parecer ingresaba, pero no dejó algo a favor de los usuarios que perdurara en el tiempo, por eso insistimos que los destructores no pueden por ninguna circunstancia volver a ser gobierno en este municipio, aseguró el alcalde Peña, de ahí la diferencia entre los que pregonan el socialismo y los que pregonamos y estamos con la democracia, precisó.

La bendición de las aéreas remodelas; entre estas los baños que recibieron un cambio total, correspondió al presbítero Isidro Aldana de la parroquia San Agustín de Hipona, quien no dejó de destacar que el terminal será un punto de referencia de buena administración y no un basurero como lo era hace poco, esperamos -añadió- que este lugar reciba los cuidados que merece por ser sitio de desplazamiento humano, precisó al impartir la homilía correspondiente, no faltando las palabras de un nuevo usuario, Gerardo Sánchez quien intervino en nombre de la nueva línea que monta sus oficinas en el lugar mencionado: Expresos Chama.

Entre promesas de seguir trabajando por el municipio y esperando la ayuda de todos los habitantes de la prospera jurisdicción, Keiver Peña, compartió un momento con la gran cantidad de personas que estuvieron en la actividad cumplida.

.