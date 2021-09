Freddy Carrero, candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el municipio Samuel Darío Maldonado del estado Táchira, denunció este lunes que durante las primarias que realizó este domingo 19 de septiembre el comité de garantes, la alcaldesa del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) ayudó al candidato de la Alianza Democrática con la movilización de votantes, por lo que calificó este proceso de fraudulento.

“Ayer por mucha presión de algunos factores de oposición y algunas organizaciones, asumimos la participación en primarias por tener un liderazgo importante y por la buena fe, pensando que de verdad podría haber un resultado acertado, nos sometimos a primarias con esos alacranes y sorpresa más grande, algún factor de esos llamados oposición arrastrando chavistas inducidos para hacerlos participar, la alcaldesa del Psuv los financió y les entregó hasta combustible, no se puede someter a eso”, explicó.

Indicó que a pesar de ello coloca a disposición la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática para quien tenga el compromiso de cumplir con los requisitos definidos de un candidato de oposición ideal, por lo que el candidato electo con ventajismo, tendrá que renunciar a las tarjetas de los partidos que traicionaron a la verdadera oposición.

“Nosotros acá estamos haciendo un trabajo importante, si ellos quieren la tarjeta de la Mesa de la Unidad se la vamos a dar con la condición que renuncien a la de los alacranes, en esas estamos, si ellos no la quieren pues tienen que anunciarlo públicamente”.

Si esto no sucede, indicó que la tarjeta de la Unidad Democrática continuará en manos de quienes sepan respetar los principios de un verdadero demócrata que no se venda ante los falsos opositores. “Si no aceptan o no quieren renunciar, mi nombre seguirá en la tarjeta de la Unidad e iremos hasta el final entonces, hasta el 21 de noviembre”.