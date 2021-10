Manuel Guillermo Ruiz Moreno

Amados Seres de Luz, Hijos e Hijas de esa maravillosa, innominada, amorfa, sin principio ni fin,Fuente Divina a la que estamos regresando; que por textos sagradosconocemos que fue a partir del 21/12/2012; iniciando la Nueva Elíptica del No Tiempo alrededor del Sol Alción, que tendrá una duración de 25.920 años terrestres, donde vamos notando la desprogramación de nuestra dualidad mental, softwaretridimensional, implantada desdela oscuridad de Piscis, a la transformación del Todo en la Era de Acuario. Adiósdualidad impuestade bueno y malo, del Ser o No Ser, miedo y valor, que las Profecías extraterrenas, traídas por Hombres de otros mundos que son mensajeros de esa Fuente, Jesucristo mismo, iluminan los rincones que no debemos pisotear para que no se cumplan; purificando y desintoxicando nuestras células y átomos, con lo ingeridopor nuestros sentidos físicos y Campo Mental, para vibrar armoniosa yamorosamenteenla 5ª Dimensión, sin desencarnar. El Cmdte. Zaphiel expone con una precisión perfecta la Transición del Planeta Tierra, subsumido en la esclavitud a un Planeta Libre y Soberano, vibrando en Fraternidad Cósmica, Universal, que ya se nota, al ser liberado de la malla o rejilla de protección planetaria, que nos mantuvo por años en cuarentena espacial, evitando la infiltración de las Fuerzas Oscuras también extraterrenas, que insisten en sus despropósitos (1).

Revela el Niño Nuevo en esas de Daniel (2):“Recibidas de Gabriel, en la hora del sacrificio de la tarde, la Crucifixión; porque el sacrificio de la mañana es el que han hecho los judíos en las 69 semanas ya transcurridas.LasProfecías son la advertencia de ese enemigo embrutecedor que tenemos en el planeta Tierra y de lo que hace.También el cumplimiento imbatible de lo que se anuncia con relación a la permanencia de la vida en La Tierra y a comprender que a Dios lo tenemos vibrando en nuestros cuerpos, Hardwares, agradeciendo y perdonando, como es percibido en la

Luz, por lo que gana todas a laoscuridad.

“Cuando se cumplen las 70 Semanas de Daniel del país judío,el sacrificio de la mañana, 1.947 más 70 años, 2017. A partir de ahí comenzó la última semana de Daniel, fin de la Rebelión y ese es el Sacrificio de la Tarde, muerte y desangramientos por todas partes, consumiendo carnes de cadáveres para vivir, es lo que están haciendo con la humanidad.Dice Jesús en Mateo 24: “Que la guerra que habrá aquí no ha tenido nunca precedentes” pero; al mismo tiempo, la Rebelión Extraterrestre es arrasada totalmente en este planeta”.Ap.12:7; 19:17-21 y 3:12. Los judíos fraguan hacia los árabes, esa tercera guerra con potentes armas nucleares teniendo el islam, las suyas listas para desaparecer del mapa a los israelitas. Está escrito y estamos en el tiempo dijo Niño Nuevo. Una guerra incesante entre árabes y judíos, ambos descendientes del odio que por transfusióngenética será, de Abraham a sus hijos Ismael e Isaac que insisteen el despojo del Domo de la Roca, para reconstruir allí el tercer templo a Salomón el anti Cristo, siendo uno de los tres aspirantes a coronarse, el yerno del Sr. Trump.

“Desde 1.947, en que la ONU restauró a Jerusalén y a los judíos con tierras palestinas para asentar su Estado, a 2.017. Santificaron el año 50 con trompetas el Jubileo, pregonando la Libertad y tomando las tierras que según Jehová el destructor le pertenecen, sin ser dueño éste de tierra alguna. Desde 1.947 a 1.967 son 20 años, más para 70, marcando la última semana del año. 7 años luego del 2017, son del anti Cristo… gobernará 42 meses, estamos en el tiempo angustioso con sus mismos conflictos, luego de los 70 años,en que se irán desmantelando los 4 Poderes y colaterales (Como apreciamos en la Política los Panamá y Andorra Papers y las auto proclamaciones presidenciales; Economía especulativa, explotadora, que ya no seguirá imprimiendo papeles de colores con seriales algorítmicos y si no adoptan los bancos del mundo las Criptomonedas, desaparecerán más rápido, como internet sin retorno; Religiones con falso Génesis remojado en pedofilia y la Ciencia 3 D). Se arrasará con la Rebelión, será el declive de esta humanidad materialista que nuncacomprendió éstos mensajes y creyó que el Dragón era el verdadero.

“El pueblo judío sionista de Israel no es ningún pobrecito, controla todo en el mundo, industrias, bancos, armamentos, los 4 Poderes, las logias masónicas… Ellos nos llaman “goim”, ganado y gentiles. Su Plan son los 24 Protocolos de Sión. Léanlo, ahí está todo.

“Daniel 9: 70 Semanas están determinadas sobre tú pueblo Israel,para terminar con la prevacarización, el pecado, que es toda la rebelión extraterrestre que concluirá al finalizar los 70 años, cuando la Justicia Perdurable llega al Planeta Tierra, en los Justos que se levantan ya. ¡Ya!, para el ungimiento del Anciano de los Días que viene por segunda vez. Previendo Jesús Cristo, El Amado Sananda, responsable ante nuestro Padre Madre Celestial, de salvar nuestra humanidad, conjuntamente con su Cmdt. Ashtar Sherán, con sus naves plateadas listas para rescatarnos de esa posible Gran Conflagración porque participarán los aliados de ambos bandos, que de no desactivarles los misiles destruirían el Sistema Solar, desestabilizando la Galaxia Vía Láctea.Historias se conocen sobre la destrucción de planetas con las armas nucleares de los extraterrestres oscuros.

“Una Autoridad destruye totalmente al Mesías, al Príncipe, al Anti Cristo; es el Arcángel Miguel. El Ángel del Sol que aparece en Ap. 14 diciéndole a los 4 Ángeles que cuidan los Horizontes de La Tierra, que esperen hasta sellar en la frente y en el corazón a los que son los 144.000, que llevan escrito en la frente el nombre del Cordero y el de su Padre. Aún tenemos luego de avisados, tiempo para lograr ser incluidos o sellados para disfrutar la 5ª Dimensión.

En La Hoyada,Mcpio Carvajal, Edo. Trujillo, VE, 08/10/21.