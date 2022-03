Amados Seres Andróginos, siempre benditos por la Luz Blanca del Divino Creador, especial para los habitantes de la Reina al Norte del Sur, Venezuela, donde construimos la gran hazaña del “Venga a nos Tú Reino” de Dios en la Tierra, de Igualdad y de Justicia proclamado por eones, por los emisarios del Padre/Madre Cósmico Creador como Jesús El Cristo, preparando el advenimiento de la Nueva Jerusalén Celestial venida del Cielo, Ap. 21 (¿Será Shi-el-ho, con la Genética Aria del planeta de las Pleyades? Cada uno la tenemos).

Nuestra Patria protagoniza una participación altamente importante en todos estos cambios anunciados para los Tiempos del Fin de una dominación Sionista Illuminati conocida como el software de la Matrix 3D, que ni es el fin del mundo ni el fin de la Humanidad; transcurriendo como observamos a diario lo muy conocido como Armagedón, la Última Semana de Daniel 2018-2025 donde el Anti-Cristo se desata, algo en físico pero; en su mayoría mental como lo he explicado en esta Columna Cristalógrafo, en entregas anteriores.

He aquí nuestro mapa que muestra la Reina coronada que los oscuros asediándola intentan destrozar, que por décadas se ha distinguido con las mujeres más bellas del mundo.

Debemos confrontar enunciados, fuentes diversas, para discernir, degustar sabrosamente la esencia de la experiencia que es la sabiduría, que como chispazos van despertando nuestra Consciencia que nos va conectando con la Fuente Divina, con la Unicidad de la Creación Omniversal.

Leímos en La Biblia: “Varón y Hembra los creó…” ¿Hermafroditas? Los varones tenemos senos atrofiados, tetillas. Las mujeres tienen próstata, estúdiense controversias en el Anatomista De Graaf y al Ginecólogo Deskene. En los mundos inmateriales, esa disyuntiva no existe; porque el Ser no tiene sexo. No es para reaccionar como animal, ladrando porque me escuchó ladrar. Es para discernir, sentir, experimentar, saber y despertar de la idiotización de la Consciencia, donde me declaro un simple Aprendiz como cualquiera en tan insondable temario.

Continúen por favor con la mente abierta para escudriñar toda la información, que complementa la entrega del miércoles pasado, relacionada con nuestro Despertar Cósmico, para que nos demos cuenta de cómo se están desplomando los Cuatro Poderes en el mundo entero y del cómo se está recalibrando frecuencialmente nuestro organismo en los niveles mentales, celulares y atómicos (alquimia del átomo de Carbono a Silicio al absorber el fotón), para dar el Salto Cuántico sistémicamente a la 5a D sin que muera nuestro sistema biomolecular, físico, reencendiendo nuestro Código Kadistu en él encriptado, en nuestro hardware, Piezo Eléctrico que somos, polarizados eléctricamente, que se irá acomodando en la medida que limpiemos de los siete, nuestros cuatro cuerpos: físico, astral, mental y emocional; que confluirán en Uno solito, que sucederá cuando cada quien ponga su Vibración en la 5D y de allí hacia arriba conscientemente como Humano Luz siempre y cuando ya esté anclada, fusionada su Energía, Átomo Trino, Santísima Trinidad o tú Corazón Divino al Corazón Amoroso de la Madre Tierra, limpiando y cerrando karma.

Vivo como Ustedes mí proceso de aprendizaje, investigando, aglutinando mis propias experiencias en mi protoplasmática existencia, en las fibrillas de mi ADN, persiguiendo mí objetivo del despertar estratégico de vida, compartiendo mi aprendizaje logrado con los pocos interesados que consigo, con el ánimo de continuar creciendo y evolucionando conscientemente. ¿Para qué? Para recuperar nuestro propio poder, recalibrando nuestro Chakra Tiroide de la garganta; en el que pueden generarse los siguientes síntomas: Se nos va a ir la voz, afonías, picazón, ardor, anginas de una amígdala (Nunca debieron extirparlas porque son los portales físicos para el empoderamiento de ese chakra garganta), no como patologías y el que ya no las tiene, va a tener que hacer un gran esfuerzo en no perder su Foco y entender que tiene una faceta etérica de su ADN que es el Código 441 y va a tener que tratar de conectarse como órganos de frecuencia de conexión, a su Yo Superior por ejemplo, sin que tengamos las amígdalas, yo no las tengo; aspectos por su novedad para enunciarlos y discernirlos en la próxima entrega.

Fuente: BARNABÉ ANDREA.

Youtube 33-5D NEWS.