Por tanto, mirad por vosotros. (Hechos 20:28)

Cuando pequeños y en el proceso de crecimiento, dependemos de nuestros padres casi para todo, quienes siempre se preocupan que nos encontremos a salvo de los peligros y situaciones de riesgo .Algunos tiene la buenaventura de contar con niñeras de acompañamiento.

Otros han aprendido a ir independizándose en ese proceso, un poco lo que nos dice Pablo en nuestro pasaje de hoy cuando reseña “Mirad por Vosotros” «. En términos de preservación de vida se traduce «No te conviertas en una víctima». En otras palabras, capacita a tu cuerpo y mente correctamente, manteniendo siempre una clara conciencia de lo que está sucediendo a tu alrededor — incluyendo las condiciones que pueden cambiar rápidamente — debes estar atento y preparado para cualquier situación.

Jesús nos dijo algo parecido cuando nos advirtió en Marcos 13:33-37, «Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo [la segunda venida de Cristo]. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa, dio autoridad a sus siervos, a cada uno le dio un trabajo y al portero mandó que velara [Nosotros]. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa; si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana; para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: ¡Velad!'»

¿Te has vuelto un poco casual sobre tu propio entrenamiento y estudio de la Palabra de Dios? ¿Estás preparado para una crisis? ¿Si algo trágico le sucediera a un amigo o a un ser querido, estarías listo para confortar a los demás con la Palabra de Dios? ¿Te conviertes en la victima? ¿Qué necesitas cambiar hoy para que estés listo?

José Rojas

