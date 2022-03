“Con la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos.” (Hechos 24:15)

Aunque aún hay un poco de discusión sobre este asunto, muchos académicos del estudio de la biblia concuerdan que habrán dos resurrecciones, la primera para los creyentes y la segunda para los no creyentes.

La resurrección de los creyentes: 1 Tesalonicenses 4:13-18; » Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.»

Este pasaje es el fundamento de lo que es ampliamente conocido como «El Rapto», en el que Jesús regresa y el mundo experimentara mil años de paz y prosperidad sin precedentes.

Apocalipsis 20:1-5; » Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos mil años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección.

Al final de estos tiempos vendrá la segunda resurrección, la resurrección para el no creyente: Apocalipsis 20: 11-15, «Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego.

Siempre habrá aquellos que profesan a vivir en su propio conjunto de normas morales y éticas, que se comparan con el mundo y se preguntan: «¿Soy una buena persona, no es así? ¿Por qué entonces iría al infierno?» Eso es hasta que los registros son abiertos y cada pensamiento, situación, actitud, y hecho son revelados. No hay clasificación en la curva. No hay mayor o menor grado de culpabilidad o inocencia. O bien son culpables o son inocentes. ¿Qué eres?

La esperanza de Pablo fue por una resurrección — una en la que todos los creyentes fuesen inocentes ante Dios, nuestros pecados cubiertos por el sacrificio de Jesucristo. El pastor de la iglesia siempre pregunta, «¿Has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, o es ser cristiano sólo algo que haces?» En otras palabras, es ser un cristiano simplemente otra actividad o trabajo en tu vida, como ser un mecánico, peluquero, o esquiador. En Colosenses 1:27 Pablo escribió: «A ellos, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria.» ¿Cuál es tu «esperanza de gloria»? La mía es Jesús.

