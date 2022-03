“Pero esto te confieso: que, según el Camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres.” (Hechos 24:14)

En el devocional de hoy, Pablo está hablando con Félix, en defensa de las acusaciones hechas contra él por los judíos quienes mantenían una disputa en cuanto la fe. Anteriormente, Pablo había negado algunos de los cargos, ahora comienza con la primera de cuatro «Lo que yo». Aclara, «Lo que yo admito».

Pablo es claro: «Admito que adoro el Dios de nuestros padres como un seguidor del Camino». En el libro de los Hechos, los creyentes son conocidos como seguidores del camino. Sólo dos veces se les da el nombre de cristianos – la palabra «cristiano» fue considerada un insulto cuando era utilizada por aquellas personas ajenas a la fe. Me gusta mucho «el Camino», ya que refleja fielmente el mensaje de Jesucristo. Jesús no fue una de muchas opciones. Él no era uno de los varios caminos que conducían a Dios. Él habló muy claramente: «Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí.» (Juan 14:6)

Tengo un amigo que se considera un cristiano porque cree en Jesús. Le pregunté si él cree que Jesús es el hijo de Dios que vivió como un hombre, murió por nuestros pecados, y sin embargo, derrotó a la muerte con su resurrección. Él dijo: «Claro que sí, pero no creo que Dios o Jesús creó un club exclusivo para los cristianos. No creo que Dios sea de mente tan cerrada.» En otras palabras, él cree que el cristianismo es sólo una «secta» que contiene mucho de la verdad, pero es sólo uno de muchos caminos. Luego le leí el versículo de Juan, 14:6 y le pregunté cómo era su concepto de muchos caminos con lo que Jesús dijo, «nadie viene al Padre sino por mí». Me miró por un tiempo y en silencio luego respondió: «No sé, voy a tener que pensar en eso.» Luego dije: «Espero que lo que pienses seriamente, porque todo depende de una única declaración».

Y usted amigo lector. ¿Qué es lo que admites? ¿Admites el cristianismo, o una «secta”. ¿Admites tu creencia en el único camino o te has vuelto más abierto a otras perspectivas? Jesús fue muy claro sobre este tema. ¿Verdad? ¿A quién sigues?

Fuente: Liga del Testamento

