“Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira, y gritaron, diciendo: «¡Grande es Diana de los efesios!» La ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Pablo quería salir al pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran amigos suyos, le enviaron recado rogándole que no se presentara en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría no sabía por qué se habían reunido”. (Hechos 19:28-32)

En nuestro devocionario anterior, encontramos que los comerciantes de Efeso se habían reunido para discutir cómo iban a solucionar la amenaza que implicaba el ministerio de Pablo a su sustento (la creación y venta de ídolos). En el pasaje de hoy se habían amotinado y a la ciudad estaba alborotada. Como resultado, la multitud desenfrenada se apresuró dentro del teatro (la sala de lectura de Tiranus) donde sabían que Pablo estaría enseñando. Me encanta el siguiente comentario de Lucas, el autor de Hechos: “la mayoría no sabía por qué se habían reunido.”

La influencia de los demás en cuanto a dónde ir, qué hacer, qué nos gusta y cómo nos comportamos no puede ser desestimada. A veces iniciamos proyectos sin haberlos pensado de manera concienzuda solamente porque alguien no influyó para hacerlo, sin tomar en cuenta el pro y el contra de ellos. Si tener un inventario de nuestras capacidades reales sino que actuamos de manera confusa y emotiva.

Ante el griterío de los demás debemos de preguntarnos, ¡Que origino ese deseo u obsesión en mí?, es cierto que no podemos evitar ser influenciados por otros, pero también debemos convertirnos en una influencia hacia otros.

De allí que debemos preguntarnos y responder de manera clara ante nosotros mismos “¿A qué grupo perteneces? ¿Qué es lo que me une a mis amigos? ¿Son intereses saludables o destructivos de alguna manera? ¿Cómo puedo ser una influencia más positiva? Dios nos coloca en relaciones con Cristianos y no Cristianos de la misma manera. La pregunta clave es: “¿qué o quién tiene la mayor influencia sobre ti — el mundo o el Señor?

