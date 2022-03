“Después de recorrer aquellas regiones, y de exhortarlos con abundancia de palabras, llegó a Grecia”. (Hechos 20:2)

Uno de los regalos más grandes que un amigo, mentor, o padre puede darle a otra persona es la motivación, y eso es exactamente lo que Pablo hizo en los alrededores mientras viajaba a Grecia. Se tomó todo el tiempo que necesitaba – nunca apresurándose. De hecho, Lucas el Autor de los Hechos lo expresó de esta manera: «llegó a Grecia.» Casi como si se preguntara si Pablo algún día llegaría a Grecia.

Ésta última semana final del la preparación del curso de MADE, he sentido cierta tristeza al saber que nos separamos del grupo momentáneamente, lo ha producido cierta agitación e impaciencia, lo que me obligo a conversar con una persona a la cual aprecio en demasías. Ella me escucho con mucha atención y justo al irnos a despedir me dijo “Vuélveme a explicar todo lo que me has dicho de ti ahora” mientras lo hacía me miro con ojos de ternura que perturbaron mi Corazón, me dijo “Nada malo va ha pasar, solo que has avanzado un tiempo mas en la preparación de tu andar con Dios; por mi parte no te voy a dejar, seguiré siendo tu consejera, o mentora a la distancia”.

Le asegure entonces que haría todo lo que estuviese a mi alcance para continuar, que habíamos escogido el mejor camino, y ahora estaba en las manos de Dios. “Cuando me necesites — estaré allí — fue su repuesta. Para mi fue de gran alivio esta conversación que fue una bendición.

Este pasaje de hoy me hace pensar que Pablo debió haberse sentido de la misma manera — bendecido tanto por ser el motivador, como por las personas que necesitan de la motivación. Para estar realmente allí, hay que poner todas las demás cosas en espera.

Hay dos puntos que quería hacer notar hoy en relación a la bendición mutua del motivador: en primer lugar, la bendición es mutua (tal para el que está siendo motivado como para el motivador); y en segundo lugar, para motivar a alguien verdaderamente, es importante que te enfoques y que te libres de cualquier distracción.

¿Cómo manejas tus oportunidades para motivar? ¿A quién conoces en estos momentos que puede necesitar de tiempo y de atención? ¿Librarás de tu vida todas aquellas distracciones que te detienen de ser la bendición de otros?

