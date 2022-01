Sergio Garrido, candidato por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para la Gobernación de Barinas, resultó electo en las elecciones del 9 de enero de 2022 con al menos el 55,36% de los sufragios (172.497 votos), así lo informó el CNE en su primer boletín. Quedando en segundo lugar el candidato del Psuv, Jorge Arreaza con un 41.27% de los sufragios (128.583 votos), y en tercer lugar Claudio Fermín de la Alianza Democrática con el 1.67% (5.526 sufragios). La participación en esta oportunidad fue del 51.89% del padrón electoral.

Garrido fue electo diputado al Consejo Legislativo el pasado 21 de noviembre. El dirigente nació el 2 de noviembre de 1967 en el antiguo Hospital Luis Razetti de Barinas y comenzó su carrera política a los 16 años de edad, cuando ingresó a las filas del partido Acción Democrática.

En la tolda blanca ha ejercido cargos como secretario juvenil parroquial, municipal y regional; responsable de Educación Municipal del Buró Juvenil, secretario político del Comité Ejecutivo Seccional, secretario de Organización Seccional y actualmente es el secretario general seccional de AD.

Garrido fue secretario de la extinta Asamblea Legislativa y luego subsecretario del Consejo Legislativo. Posteriormente resultó electo concejal durante la gestión de José Luis Machín como alcalde, de 2013 a 2017, y presidió la Cámara Edilicia del municipio Barinas en el período 2015-2016.

El pasado 21N declinó sus aspiraciones a la Alcaldía de Barinas y accedió a ser postulado como cabeza de lista para el Consejo Legislativo por las organizaciones que conforman el Frente Amplio y la MUD.

Se desempeñó como coordinador regional del Frente Amplio hasta que se postuló como diputado al Parlamento del estado, donde resultó electo.

Freddy Superlano al no poder presentarse nuevamente como candidato, informó que Sergio Garrido sería el nuevo candidato de la MUD para los comicios programados para este 9 de enero de 2022 en el estado Barinas,

LA REPETICIÓN DE LAS ELECCIONES EN BARINAS

Ocho días después de las elecciones regionales del 21 de noviembre de 2021, el 29 de noviembre, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió la totalización de las tres últimas actas de votación en Barinas y ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) repetir los comicios en esa entidad el 9 de enero de 2022.

En una primera sentencia, el TSJ aseguró que Freddy Superlano, entonces candidato a gobernador por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), había sido inhabilitado por el contralor Elvis Amoroso, de acuerdo con la Resolución N° 01-00-000334. No obstante, el documento no explica por qué el CNE permitió la participación de un candidato que presuntamente no puede ejercer cargos públicos.

La segunda sentencia, por su parte, señaló que las proyecciones consignadas por el CNE daban un porcentaje de votos a favor de Superlano, del 37,60 % con respecto al 37,21 % de votos obtenidos por Argenis Chávez, pero argumentó que por la condición de “inelegibilidad” de Superlano se deben repetir los comicios en la entidad llanera.

Tras las sentencias, Argenis Chávez presentó su renuncia a la Gobernación de Barinas y declinó su candidatura en la repetición de los comicios.

El 5 de noviembre de 2021, Maduro anunció que le confiaban a Arreaza, otrora yerno del fallecido expresidente Hugo Chávez, “las riendas de Barinas”, estado que ha estado bajo el mando de la familia Chávez desde 1999.

