Liderados por la Coalición Intersinsindical Municipal junto con FENAJUP, Boconó cumplió con la jornada de protesta nacional con los jubilados, pensionados, sobrevivientes y personal activo, quienes juntos consignamos un documento ante la Subinspectoría del trabajo del municipio Boconó, donde hacemos reclamos y exigimos mejores beneficios.

Quién así se expresa es Victor Dávila, representante de FENAJUP en el estado Trujillo. También informó que se hizo entrega del documento a la Subinspectoría del Trabajo al no haber obtenido respuesta del Seguro Social, órgano oficial al que se hizo entrega de un documento similar el pasado 9 de marzo. A

«Al no obtener ninguna respuesta, nos vimos en la necesidad de reiterar nuestros reclamos y que por las circunstancia del país, se hacen más urgentes las soluciones de nuestros requerimientos, debo decir que entre otros puntos planteamos salarios dignos y la seguridad social de los trabajadores».

Ocaso de nuestras vidas

Un acto similar se llevó a cabo a nivel nacional y no se quedó ninguna Entidad Federal sin hacerse sentir, pero por si fuera poco, también repercutió a nivel internacional. En este sentido, al haberse hecho viral nuestra protesta, es clara demostración del descontento reinante ante el trato inhumano que estamos recibiendo por parte del gobierno nacional.

Nosotros estamos exigiendo a los gobernantes de turno que nos den una respuesta inmediata al planteamiento que hemos venido haciendo reiteradamente, porque es indebido que nos sigan manteniendo aislados por el hecho de ser pensionados, jubilados o sobrevivientes, aunque a decir verdad, tampoco los trabajadores activos, empleados y obreros están siendo atendidos como es debido.

Es injusto el inmerecido trato que nos están dando, en el ocaso de nuestras vidas, por lo que este domingo conmemoraremos y no celebraremos el 1 de mayo. Misa en Acción de Gracias. Lugar: Santuario Diocesano San Alejo. Hora: 10:00 am. Ofrenda floral. Lugar: Plaza Bolívar. Hora: 11:00 am.

Vivir con dignidad

Lo que está vez estamos requiriendo – dice el Dr. Víctor Davila – está dentro de la CRBV en su Art. 91 y el cual entre otras cosas instaura: Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad… Más adelante el mismo artículo señala: El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica.

______________________________

Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

