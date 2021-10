Durante su paso por la frontera tachirense la tarde del miércoles 6 de octubre, específicamente en los municipio Bolívar y Capacho Nuevo, el secretario de Organización Nacional de Acción Democrática institucional, Carlos Prosperi, expresó su repudio por el uso de la apertura de frontera para realizar campaña electoral por parte del candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), y anunció su compromiso de trabajar por “devolverle un gobierno decente al Táchira”.

Destacó que el Psuv tiene dos candidatos en el Táchira. “Un candidato y una candidata, el único candidato de la unidad tachirenses es mi amigo Fernando Andrade. Debo asumir que soy coparticipe de haber llevado a una señora a la Gobernación que tristemente traicionó el gentilicio de ser demócrata, de tener la gallardía de no alacranearse, ni de sentársele en las piernas al régimen como lo ha venido haciendo”, expresó.

Al ser consultado sobre las afirmaciones de la gobernadora Laidy Gómez de que la tarjeta de la MUD se está usando para dividir y llevar al Psuv al poder, Carlos Prosperi respondió que ella fue electa diputada por la tarjeta de Mesa de la Unidad en 2015, y posteriormente por la misma tarjeta resultó ganadora como gobernadora, y que ahora la critica porque sabe que quedó por fuera de la Plataforma Unitaria.

“Estamos convencidos de que vamos a elegir un nuevo gobernador con esa tarjeta que la eligió a ella y que eligió a muchísimas personas. Es una unidad verdadera, no una unidad que le sirve de complacencia a los señores que están hoy sentados en el Palacio de Miraflores. Es una unidad cohesionada, que la gente no se deje engañar, la tarjeta de Acción Democrática está secuestrada, la tarjeta de Copei está secuestrada, la tarjeta de Voluntad Popular está secuestrada, la de Primero Justicia le pusieron Primero Venezuela y está secuestrada. La única tarjeta que no está secuestrada es la de la MUD”, resaltó.

Indicó el dirigente de Acción Democrática que Laidy Gómez ya no pertenece a la MUD porque ha demostrado estar cerca de quienes están sentados en Miraflores.

“Buscando votos con la frontera”

Sobre los anuncios de apertura comercial de la frontera de Venezuela con Colombia que aún no se han concretado, Carlos Prosperi manifestó que forma parte de un show electoral para intentar sacar algunos votos desde el Psuv. “Es un show electoral tratando de buscar algunos votos, diciéndole a la gente que ellos ya solucionaron, pero ¿quién cerró la frontera?, ¿la unidad?, ¿la oposición venezolana?, no, la frontera la cerró Nicolás Maduro y toda su gente”.

Considera que se debe dejar a un lado la diatriba política, las ideas de invasión internacional y se entienda que del lado colombiano y venezolano hay seguridad para que se lleve a cabo la apertura peatonal y comercial.

“Que se pongan de acuerdo, que se aparten las diatribas que pueden haber entre ambos países porque los afectados son nuestros ciudadanos”, afirmó el secretario de Organización Nacional de Acción Democrática institucional.