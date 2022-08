Por: Jean Luis Bogadi

«Cuando tomas una taza de café, las ideas entran y marchan como un ejército», escribió Honoré de Balzac en alguna de sus novelas realistas. El café es un brebaje mágico de consumo muy extendido. Pero más allá de esto, ¿cuáles son los ritos culturales, místicos y antropológicos que rodean a esta bebida cafeinada? Comenzaré por destacar que el café es originario de la provincia de Kaffa, en las tierras altas de Abisinia, actual Etiopía, donde su planta crece de forma silvestre. Sus cualidades estimulantes eran muy conocidas por las tribus de esta región en el siglo XI y poco a poco se fue extendiendo al resto del mundo. Podríamos decir que el café es la bebida más social del mundo contemporáneo. Durante mucho tiempo se ha sabido sobre el incontable número de religiones y rituales que existen en el mundo, son parte de nuestra vida diaria así no se pertenezca a ninguna, sin embargo, la presencia de ellas es tan notable en el día a día que ignorarlas es algo imposible. Se conoce por rituales a todos aquellos actos que involucran creencias hacia algo divino o sagrado fuera de nuestra comprensión, de estas descienden las comunidades religiosas, que son organizaciones de grupos de personas con una misma creencia. Así también las religiones tienen una serie de características que distinguen a una de otra, por ejemplo, los rituales de adoración, rituales de meditación, costumbres y formas de vida. Entonces se estarán preguntando ¿qué relación puede tener el café con beberlo como un ritual? Pues claro no ha sido declarado una religión o ritual como tal o al menos de manera formal, puesto que requiere de ciertas características que cumplan con los requisitos para llamarla de esta forma, sin embargo, en nuestro mundo del café beberlo como un ritual no suena tan loco. Por tanto, el café como un ritual en nuestro mundo es un producto tan respetado como algo sagrado que nos provee nuestra tierra…

LOS TURCOS Y SU APORTE LEGENDARIO AL CAFÉ

Siempre lo hemos dicho, y no nos cansamos de repetirlo, el café sirve para “la cura de todos los males”. Permítanme decirles que, según cuenta la leyenda, el café turco es capaz de esto y mucho más… Y es que, el ritual que conlleva la preparación de una taza de café turco es único. De acuerdo con las costumbres turcas, la pareja que bebe este café tiene garantizado 40 años de amistad. Además, con el poso que queda en las tazas vacías, los turcos suelen utilizarlo para predecir “la suerte y destino de una persona”. Muy interesante, ¿verdad? Pero antes de continuar hablando de todo el «misticismo», deben saber que los métodos y rituales vinculados al café turco han sido reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), como patrimonio inmaterial de la humanidad.

PROPIEDADES MÁGICAS DEL CAFÉ

En el mundo del esoterismo, el café también tiene su lugar. De allí que se hable del café esotérico.

– Proporciona tranquilidad y conexión a tierra.

– Ayuda a disipar pesadillas, pensamientos negativos y superar bloqueos y emociones no saludables. Es ideal para la protección y para deshacerse de todo tipo de desagradables.

– El café es un estimulante y puede usarse para dar hechizos, pociones y amuletos para acelerar las cosas.

– Los posos de café se pueden usar en adivinación y leerse como hojas de té. Conoce cómo adivinar el futuro mediante una taza de café

– Se considera excelente para romper una maldición.

– Se puede usar como una ofrenda a deidades, entidades y antepasados.

-Como limpieza energética puedes hervir granos de café y darte un baño para limpiarte de las vibraciones negativas, intrigas y envidias atrayendo la buena suerte. Se recomienda durante el ritual encender una vela marrón.

-Las burbujas que aparecen en una taza de café son un signo de buena suerte, especialmente si se atrapan con una cuchara y se toman. Esto es difícil de hacer, ya que las burbujas desaparecen rápidamente. Se puede interpretar el movimiento de cualquier burbuja en la superficie de una taza de café. Es una señal de dinero por delante si se mueven hacia el bebedor.

-Es mala suerte revolver el café con un tenedor.

-Los musulmanes creen que el arcángel Gabriel inventó el café. Un día, cuando Mahoma estaba extremadamente cansado, Gabriel le trajo una taza de café. Esto fortaleció tanto a Mahoma que después de beberlo derrotó a cuarenta jinetes y satisfizo a cuarenta mujeres

OTRO RITUAL

Se escribe en un papel la descripción del problema por el que se esté atravesando. Se lo guarda en una botella oscura a la que luego se llena con café. Se ruega para que el problema se solucione. Cuando esto ocurra, se agradece y se entierra la botella en un descampado o en una maceta o donde haya mucha naturaleza.

