Luis «El Teacher» Cárdenas.- Boca Juniors se tituló este miércoles campeón de la Copa Argentina 2021, luego de vencer en la definición desde el punto penal 5-4 a Talleres de Córdoba, luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario, y de esta manera se clasificó a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2022, maquillando así un semestre donde los resultados no fueron tan positivos como se esperan de un club de su nivel e historia.

Los dirigidos por Sebastián Battaglia no pudieron desplegar su mejor versión y no encontraron la forma de superar la defensa de Talleres, y para colmo sufrió la expulsión de Ramírez, lo que le tocó tomar correctivos y no arriesgar más de la cuenta para evitar quedarse sin el trofeo, el número 71 en la rica historia del Xeneize.

El «Toto» Salvio fue el encargado de marcar el quinto tanto del azul y oro, para que de esta manera amarraran el cupo a la fase de grupos de la competición continental, que tuvo por momentos este mes en peligro, luego de finalizar séptimo en la SuperLiga argentina (primera división), la cual ganó River Plate.

Precisamente el cuadro millonario, como monarca de la liga, y Boca Juniors, se medirán entre febrero y marzo del próximo año, por el título de la Supercopa de Argentina, por lo que se vivirá un nuevo super clásico.

