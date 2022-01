Luzfrandy Contreras/DLA.- Desde hace algunas semanas la dieta del Hospital Central de San Cristóbal está basada en mortadela con distintas combinaciones, según los encargados del área de cocina y nutrición en este centro asistencial, quienes han tenido que solventar con sardina o mortadela como proteína, ante la falta de dotación o donación.

Melquiades Delgado, representante del sindicato de trabajadores de la salud, indicó que los pacientes no están recibiendo la alimentación indicada según sus patologías. «Nuestros pacientes están consumiendo a la hora del desayuno, almuerzo y cena arroz con mortadela, no es lo prudente cuando por diversas patologías o por recientes intervenciones no se les está cumpliendo la dieta adecuada, esto hace que nuestros pacientes en vez de mejorar se compliquen por la calidad de la alimentación que llega a este centro asistencial».