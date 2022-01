Arquímedes Valera dirigente regional de la oposición trujillana, luego de conocerse los resultados de las elecciones en el estado Barinas, el 9 de enero, dio su opinión sobre esta jornada electoral.

Manifestó que Barinas luego de estar sometido casi 24 años por la “revolución bolivariana”, su pueblo dio un duro golpe al chavismo, quienes aun calibrado el despertar del pueblo, como indicio del reflejo nacional.

Argumentó que Sergio Garrido obtuvo 40 mil votos de diferencia ganando la gobernación, superando los mil y un obstáculos por parte del gobierno que movilizó desde militares hasta recursos del Estado. “El ícono de la Revolución, cuna del extinto Chávez, por ser su territorio natal fue demolido por la voluntad del pueblo a través del voto”.

Reconoció Valera, que en Barinas políticamente quienes no apoyaron la formula de Freddy Superlano inhabilitado por el gobierno para participar en este proceso, optaron por dar su apoyo a Sergio Garrido, como fueron los partidos democráticos Primero Venezuela, Avanzada Progresista, Fuerza Vecinal y el Mas, lo que permitió que la tarjeta de la Unidad (MUD) obtuviera un 55,36% de la intención popular “ Queramos o no es la tarjeta, que agrupa los votos, lo que prefigura que una verdadera oposición, unida no pierde ningún cuerpo legislativo del Estado Venezolano”.

Otra lectura que se puede dar de estas elecciones es que Sergio Garrido fue una propuesta natural del pueblo barinés, consustanciada con el sentir de rebeldía de la gente que salió a votar un 51,89%, por lo que las trampas del gobierno se cayeron por su propio peso -hace la siguiente reflexión “Donde se logre la participación masiva del pueblo el gobierno pierde y ganaría la oposición“.

Continúa quien fuera candidato a la alcaldía del municipio Valera el pasado 21N, precisando que una segunda lectura de estos resultados es que la unidad de los factores democráticos es necesaria, cuestión a ser tomada en cuenta por el G4 y quienes no están en él, hay que propiciar candidatos consustanciados con el pueblo, sin imposiciones de las cúpulas partidistas.

En ese sentido Arquímedes Valera, argumentó que otro aprendizaje de lo ocurrido en Barinas, es el de dejar los intereses personales y grupales, y procurar la preeminencia del bien común, trabajar en equipo y en verdadera unidad para derrotara a la dictadura. “Si algo demostró Barinas es que el régimen de Maduro es derrotable.”

¿Qué pudiera significar el ejemplo de Barinas para la oposición Trujillana?

–La necesidad de rectificar, corregir las cosas erradas del pasado proceso del 21N. Debemos en el futuro próximo ir a primarias en base a acuerdos, procurando los consensos que reflejen una unidad creíble al electorado y eliminar las imposiciones candidaturales.

Se habla a raíz de este despertar del pueblo de reactivar el Referéndum ¿Cree Ud. que es posible?

-Sé es posible, es un instrumento de participación ciudadana institucional, y deberíamos activarlo de manera unitaria, el resto es cuento de camino; Barinas dio el ejemplo a seguir, la vía electoral es la más pertinente para salir del régimen que nos agobia y ha llenado de pobreza al territorio venezolano.

José Rojas

jose.rojas@diariodelosandes.com