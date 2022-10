Ciudad Juárez (México), 18 oct (EFE).- Niños migrantes venezolanos se manifestaron este martes al borde del río Bravo (río Grande en EE.UU.) que divide a México con Estados Unidos, inconformes por la separación que han sufrido de sus padres ante la nueva política migratoria del Gobierno estadounidense de deportarlos a territorio mexicano.

«Con los sueños de un niño no se juega, quiero encontrarme con mis hermanos», «Pase la selva y no me dejan ver a mi papá» y «Quiero ver a mi papá y no me dejan entrar», fueron los mensajes que apuntaron en cartulinas en las que manifestaron su inconformidad.