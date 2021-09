Nuevas realidades oscurecen la senda de los venezolanos que han emigrado a otras naciones en condiciones bastante precarias. Desde principios de 2021, AID FOR AIDS ha venido alertando la forma cómo la explotación sexual ha afectado a numerosos migrantes en Colombia, específicamente en Cúcuta, aunque otras ciudades también han registrado estadísticas.

Entre los hallazgos más alarmantes está la práctica del llamado “sexo por supervivencia”, según expresó un estudio de AID FOR AIDS Colombia, que se viene realizando desde 2020: “lo que sucede en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela se diferencia al de otras regiones del mundo por la dimensión colectiva o familiar del refugiado que lo practica. En la gran mayoría de casos, no se trata de la supervivencia de un individuo, sino de una red familiar que por lo general depende de un o una joven”.

Dicha investigación busca entender el fenómeno para poder desarrollar proyectos de disminución de riesgo y minimizar su impacto social y de salud pública; incluyendo la prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Los resultados preliminares reflejan la necesidad de abordar esta situación desde la mirada de los derechos humanos fundamentales,con el objetivo de rescatar la dignidad de los refugiados.

Es así como nace el Observatorio Migrante y Refugiados de AID FOR AIDS, una herramienta de información, vigilancia e incidencia política, que evidenciará la problemática de la población migrante y refugiada en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, con un especial énfasis en las personas afectadas por el VIH y la comunidad LGTBI, auspiciada por ONUSIDA.

“El haber identificado el fenómeno del Sexo por Supervivencia dentro de la crisis de refugiados venezolanos nos permite articular una respuesta acertiva que incluye temas más allá de la asistencia almentaria o legal; como la violencia de género, la trata de personas y el trabajo forzado. Este hallazgo nos ha enfocado en desarrollar una repuesta más amplia e integral”

Aguais enfatiza que “AID FOR AIDS busca denunciar y visibilizar esta realidad dando voz a los refugiados venezolanos, para que la sociedad y los organismos responsables tomen conciencia, actúen y no se normalicen estas condiciones inhumanas. El sexo por supervivencia es una práctica opresora, pues conduce al individuo a un ciclo de vulnerabilidad de qué es muy díficil salir. AID FOR AIDS quiere mostrar la importancia de entender este tema como una crisis humanitaria donde se están vulnerando los derechos humanos, donde personas como cualquier otra están enfrentando condiciones extremas y despiadadas. Dar la espalda al problema no lo hará desaparecer”.