A partir de la lectura y análisis del libro “Crónicas e imágenes de Carvajal”, autoría de Luis Huz Ojeda y El Atlas del estado Trujillo de William Fuenmayor, ambos textos me permitieron referenciar la construcción de un mapa del Municipio San Rafael de Carvajal, tomando en consideración dos perspectivas con elementos comunes en aspectos generales, historia, símbolos, cultura popular, actividad económica, unidades demográficas, aspectos humanos y físicos (geología, relieves, vegetación, clima e hidrografía). Desde este enfoque me atrevo a presentar un resumen como referencia para la colectividad por medio de un mapa que he titulado: “Mapa Síntesis del Municipio San Rafael de Carvajal”. Esta herramienta didáctica se presenta con elementos puntuales para el estudio y análisis del área espacial, de nuestro municipio que como sabemos está localizado al centro del estado. Tiene una superficie de 77km2 lo cual representa el 1.0% de todo el territorio del estado, lo que lo acredita en el municipio con menor superficie del estado Trujillo, pero con la mayor densidad de población del estado con 748,84 hab/km2. Su capital es Carvajal y se encuentra organizado geopolíticamente en cuatro parroquias: Carvajal, Campo Alegre, Antonio Nicolás Briceño, José Leonardo Suarez, las mismas poseen características geohistóricas peculiares. Según fuente del último censo efectuado en el año 2011, San Rafael de Carvajal tiene una población de 57.661 habitantes distribuida en cuatro parroquias.

Parroquia Carvajal

Representa en unidades demográficas el 35% de la población con una superficie de 29.70km2 albergando una población de 20.433 habitantes lo que resulta en una densidad de población de 687,97 hab/km2, su centro poblado llamado Carvajal acumula el mayor porcentaje de población. Está ubicada al sur del municipio, por su orografía se comunica fácilmente con los municipios Urdaneta, Trujillo y Valera. Aspectos peculiares de esta conservadora parroquia, lo menciono así ya que visitar la comunidades de El Filo, La Cabecera, San Genaro, Mesetas del Corozal El Alto de La Cruz y sus Lomas, entre otras podemos sentir parte de la historia de Estovacuy o Sabana de las Cocuizas, su agradable clima, la gente, sus conservadoras fachadas en las viviendas, su cultura popular hace de ella una de las parroquias más conservadoras del municipio, también fue escenario de la brutal confrontación guerrera nombrada “Batalla de Carvajal” o “Batalla de la Cuesta”, librada entre los días 1 hasta el 3 de octubre de 1899 protagonizada por dos corrientes del caudillismo regional. Actualmente territorio donde reside el alcalde Wilson Marín.

Parroquia Campo Alegre

Tal como su epónimo lo establece, alegre por su quehacer cotidiano, forjado en el trabajo, la cultura, costumbres de esta popular población que fue ventana de progreso y desarrollo de decenas de familias oriundas de nuestro vecino municipio Urdaneta, atravesando sus montañas que nos une con las poblaciones de Santiago y más allá con San Lázaro del Trujillo Capital. La parroquia representa el 23% de la población del municipio, asentada en una superficie de 4.42km2 con una cantidad de habitantes de 13.445, esta a su vez tiene una densidad de población de 3.041,85 hab/km2 ubicándola en el primer lugar de mayor densidad de población a pesar de su corta extensión territorial. Esta porción territorial comprende importantes elementos sociales, políticos, económicos y de estructura lo que la ha convertido en unas de las parroquias más sustanciales en la ejecución de políticas sociales en los últimos 20 años. Rafael Benito Perdomo cronista oficial del municipio San Rafael de Carvajal en su momento emite su opinión sobre forjadora población: “Campo Alegre paraje carvajalense que nación por iniciativa de un grupo de personas provenientes de varias regiones trujillanas, quienes se asentaron aquí para darle vida a una población que tuvo desordenado nacimiento, fue mi delirio juvenil”. Su fundación ocurrió el 8 de marzo de 1890, y no es sino hasta el año 1950 cuando se produce el despegue hacia su indetenible evolución, vigente hasta hoy. Su esplendor económico estuvo marcado en la actividad agrícola, su faena en oficios artesanales, su arraigo en sus creencias y costumbres hizo de esta población un constante desarrollo y progreso década a década para el municipio, mucho de qué hablar de Campo Alegre gracias al testimonio oral de aquellos apellidos con arraigo testigos de la evolución cotidiana de ella.

Parroquia Antonio Nicolás Briceño

Representa el 26% de la población en el municipio lo que la ubica en el segundo lugar con la mayor cantidad de habitantes, su centro poblado La Cejita, población importante no solo de la parroquia sino del municipio por su contenido histórico, cultural, religioso y de costumbres, por ello también grandes figuras humanas que han vivido en esta popular población cejitense como referencia del municipio San Rafael de Carvajal en cualquier parte del estado Trujillo, gracias a sus manifestaciones religiosas arraigadas en su población como lo es la llamada Procesión Hermandad de los Penitentes que el día 29 de marzo se celebra en la población de la Cejita. Esta importante parroquia tiene una superficie de 17.27km2 con un conglomerado de 14.706 habitantes y una densidad de 851,53 hab/km2. Hablar de la cejita como lo menciona el autor Luis Huz en su obra “Crónicas e imágenes de Carvajal” es necesario remontarnos a la historia en la época de la colonia y trasladarnos a través del tiempo a la fundación de Trujillo. La Cejita hospedaje de la ciudad andante, en su cuarta mudanza la móvil ciudad de Trujillo fue asentada en Sabana Larga, actual territorio de la Cejita capital de la parroquia Antonio Nicolás Briceño, la localidad de La Cejita tuvo grafías alternas: Sabana larga o Trujillo de Medellín en 1565 por Francisco Labastida con un status original de ciudad, luego como Inmaculada Concepción de la Cejita en 1833 por José Manuel Briceño y Santos con un status original de parroquia. Actualmente representa la capital de la parroquia rango que logro obtener el 7 de julio de 1965 por medio de la asamblea legislativa del estado donde aprueba la ley de división político territorial y crea el municipio foráneo Antonio Nicolás Briceño, con La Cejita como capital y el 14 de junio de 1989 esta misma instancia legislativa conviene la integración de las circunscripciones municipales Carvajal y La Cejita dependientes del distrito Valera, a parroquias, dando paso a la creación del Municipio Autónomo San Rafael de Carvajal, integrados por las parroquias Carvajal, capital Carvajal y Antonio Nicolás Briceño, Capital La Cejita. Cabe destacar también que parte del contenido histórico de esta populosa población de La Cejita, contempla en su conciencia colectiva la presencia del más grande de la historia en Venezuela, El Libertador Simón Bolívar, en tiempos de la gesta libertaria Bolívar realizo cuatro visitas al estado Trujillo, el hombre de las dificultades, tuvo su breve estadía o paso en Sabana Larga.

Parroquia José Leonardo Suarez

Parroquia emblemática del municipio San Rafael de Carvajal, ubicada en la parte norte limitando con los municipios Pampanito y Motatán, tiene como centro poblado Las Mesetas, esta parroquia constituida también por significativos sectores como el Turagual, Chimpire testigos de una aventura poco favorable en la historia de nuestra entidad siendo paso del pirata Granmont cuando iba a saquear el Valle de los Mukas en el año 1678. La parroquia José Leonardo Suarez es la más extensa en superficie después de la parroquia Carvajal con una superficie de 25.61km2, acumulando una población de 9.007 habitantes con la menor densidad de población de 354,43 hab/km2, a pesar de su amplia superficie es el territorio menos habitado en el municipio. Esta localidad encarna desde el siglo XVIII una importante actividad laboriosa en la agricultura y ganadería, tal es el caso la hacienda “el Jobal”, tuvo su siento en la localidad que hoy conocemos con el nombre del “Turagual” convertida en la más productora de ganadería vacuna en el valle motatanense. Según referencias ya mencionadas esta localidad fue testigo también del paso de Bolívar y Cipriano Castro este último acompañado del General Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras. Podemos destacar también, en resumen, las ricas tierras que ofrecía la parroquia José Leonardo Suarez durante un tiempo fue la principal productora de piña como principal rubro de la economía en el municipio. Por sus características la identidad de esta parroquia conserva particularidades que lo diferencia del resto de los carvajalenses, por su categoría semi rural, esto los ha llevado con el tiempo a forjar con el trabajo permanente la búsqueda de mejor calidad de vida colectiva a pesar del escaso interés de los organismos gubernamentales en ella. Nos corresponde ahora seguir enfocando elementos presentados en el mapa a través del léxico, la Hidrografía en nuestro municipio representado por dos ríos pertenecientes a la cuenca del lago de Maracaibo marcando el límite con el municipio Valera el rio Motatán por el oeste, el Jiménez se forma entre los límites de los municipios Urdaneta y Trujillo y cursa por el este de nuestro territorio, el mismo se une al Motatán al norte. Por sus condiciones geográficas que por la intervención del hombre todavía perduran, por el este, de norte a sur del municipio se puede destacar como áreas de cultivos diversos: El Alto de la Cruz, San Genaro, San Pablo de Jiménez, Sabana de Cuba, Mesa de Chipuén y Mesetas de Chimpire. Las vías principales son cortas, dos carreteras locales cruzan al municipio de sur a norte, ambas hacen un breve recorrido por el territorio carvajalense. Así mismo Carvajal se ubica como la ventana del progreso en el estado Trujillo, cuenta con el único aeropuerto del estado: Antonio Nicolás Briceño, tratar de conquistar a foráneos es tarea de todos en el devenir del progreso de nuestro gentilicio con costumbres y tradiciones propias de la localidad, persuadir a propios y extraños. La ventana del progreso en nuestra localidad no es la proliferación de puestos de comidas rápidas, es el rescate de lo que en siglos pasados hicieron de estas tierras prosperas y de progreso para muchos.

La tendencia geohistóricas del municipio San Rafael de Carvajal está enmarcada en tres grandes periodos: Periodo de transición o la conquista (1670) la fundación hispana realizada por el capitán Baltasar de Carvajal y Mejías el 20 de octubre. Su evolución histórica está relacionada a la de Valera por la cercanía y porque además las dos ciudades en su relieve se desarrollaron entre los valles de los ríos Jiménez y Motatán terrazas que lograron conformar. En segunda línea geohistórica periodo de la Venezuela Agraria (1873), Carvajal fue elevada a parroquia eclesiástica por el obispado de Mérida Y en el tercer periodo Venezuela petrolera se produjo la separación del Distrito Valera a partir de 1989 cuando entra en vigencia una nueva ley de división político territorial. De esta grafía se presenta el mapa síntesis del municipio San Rafael de Carvajal, como una herramienta, un resumen de lo que es la tierra de las cocuizas para el estudio, análisis y comprensión de jóvenes y adultos que despierten el interés en la investigación continua de lo que aún hace falta en nuestra memoria colectiva.

Compilación: Luis Huz Ojeda