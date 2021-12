Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130) .-En una breve conversación con la socióloga y luchadora social Yolanda Durán, ex candidata a la alcaldía de Boconó por el PCV y otras alianzas partidistas, esta manifestó su deseo de seguir trabajando en beneficio de la comunidad boconesa sin ninguna distinción y como siempre me han visto en mi trabajo colectivo. Es mi mensaje para las nuevas autoridades del Concejo Municipal y alcaldía – remarcó – porque como luchadora social le daré continuidad a dos de mis luchas que son claves para el bienestar de un amplio sector de la colectividad, por tratarse de la reapertura de una entidad bancaria cerrada desde hace casi 3 años (Marzo del 2019).

El otro caso, es una solución muy localizada por estar a la vista de todos y por tratarse de los damnificados en la sede de la vieja sanidad y donde también funciono La Escuela de Medicina Simplificada en la antigua casa de sanidad donde han permanecido como a la buena de Dios durante 3 años (08-10-2018).

En este momento estamos en las dos luchas. Todos recordarán que el Banco Bicentenario, fue desalojado por incumplimiento del contrato con los dueños del local, que es el caso de Boconó, pero simultáneamente, también cerraron la sede de la agencia ubicada en el Municipio Campo Elías.

Para el caso de Boconó, se está a la espera de una firma de contrato de arrendamiento que entraría en funcionamiento en el Centro Hortícola y que es propiedad de la municipalidad.

Refugiados provisionalmente

El otro caso, data desde hace 3 años, cuando 7 familias fueron refugiadas provisionalmente en el viejo local de la sanidad, por lo que desde entonces esperan por una solución oficial ya alcanzaron un nivel de damnificados. La reubicación se les ofreció cuando en su sector por los alrededores del relleno sanitario, se produjo un deslave que prácticamente dejo a unos a la intemperie y otros bajo la amenaza que en un pequeño movimiento toda esa estructura habitacional podría deslizarse, hasta la quebrada La Segovia.

Ambas luchas las continúo, no parare y proseguiré de la mano con el pueblo y con las autoridades estando al frente en cualquier situación que se presente al respecto.

Estoy convencida que en ambos casos los logros están muy avanzados y solo se espera por una decisión del nivel central como es el caso del BB y de los organismos municipal, regional o nacional para comenzar la construcción de las 7 viviendas requeridas.

“La piedrita en el zapato”

Como antes y con mis luchas, continuare siendo “La piedrita en el zapato” que solo molestará a quien no cumpla, teniendo la responsabilidad, de responder por el bienestar colectivo; por lo que proseguiré hasta alcanzar las metas propuestas. Para ello realizare todas las diligencias pertinentes, porque el único objetivo de mis eternas luchas y de lo que no hago alarde, en este momento, es el bien colectivo y no otro tipo de satisfacción personal. Siempre todo mi accionar es en beneficio del pueblo y no para individualidades o fines partidistas.

