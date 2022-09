Redacción deportes, 12 sep (EFE).- El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, restó importancia al resultado que logre su equipo este martes en el Allianz Arena ante el Bayern Múnich, la bestia negra de los azulgranas las últimas temporadas.

«Hay muchas expectativas, pero el partido no cambiará nada si se gana, empata o pierde. No es para sacar conclusiones, aunque es un reto. Jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, al que nunca hemos ganado en su casa, pero no me gustaría que mañana se hiciera una sentencia por un resultado. Son solo tres puntos de una fase de grupos», afirmó Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro.