Douglas Abreu / CNP 21627.- Tal como estaba previsto este martes 30 de noviembre en horas de la mañana tuvo lugar en las instalaciones del gimnasio cubierto La Horqueta de Campo Alegre – con la presencia del gobernador electo Gerardo Márquez – el acto de juramentación y toma de posesión del general (Div) Wilson Marín, como alcalde del municipio San Rafael de Carvajal, estado Trujillo, en sesión de la Cámara Municipal que preside Lilibeth Montilla e integran Pedro Linares, vicepresidente; Ana Salas, Juan Carlos Godoy, Zafiro Solarte, Jesús Caldera, Esnaldo Salcedo y la secretaria accidental Fabiola Álvarez. También estuvieron presentes Luz Marina Valero, Contralora municipal y Alfredo Araujo, Síndico procurador municipal.

Creación del “Gabinete Comunal”

Una vez juramentado e impuesta la banda por parte del alcalde saliente, Alfredo Barrios, el nuevo corregidor municipal para el periodo 2022 – 2025; una vez saludado y dado la bienvenida a nombre del pueblo carvajalenses al gobernador electo Gerardo Márquez, concejales, autoridades presentes, su esposa, padres, hijo, hermanos y amigos, expresó:

“El día de hoy se consolida un triunfo, de un trabajo que se ha venido realizando después de ocho años, trabajo de todo el pueblo para lograr esta meta, pero esto no es sino el primer paso de lo que nos espera. Nosotros sentimos en nuestro pueblo una esperanza, y es por ello, que la cámara junto con el equipo de la Alcaldía nos debemos a ese pueblo, que esta esperando respuestas” “Para ello, hemos planteado crear un “gabinete comunal” donde va estar trabajando de la mano la alcaldía, la contraloría, la cámara municipal con el poder popular. Allí vamos a discutir toda la problemática y proyectos que le vamos a pasar a nuestro gobernador, quien me estuvo planteando algunas soluciones, y por supuesto, tenemos que aportar y aprovechar esas oportunidades que se nos están dando”.

Conciencia Ciudadana

“Tenemos que crear consciencia en nuestro municipio, tener consciencia de un ciudadano o ciudadana como lo soñó el comandante Chávez, a quien debemos el estar aquí el día de hoy. Es por ello, que siempre debemos tenerlo en nuestros corazones, presente pidiéndole a Dios sabiduría y al comandante Hugo Chávez que nos guie en todas nuestras oraciones (…)

“Tanto los que nos apoyaron, como los que pertenecen a otros partidos que fueron electos por el voto popular que nos acompañan para resolver esta problemática que presenta nuestro municipio. Juntos como carvajalenses, tenemos que sacar nuestro municipio adelante, dignificar nuestro gentilicio. Quiero dar un agradecimiento a todo ese gran equipo que me acompañó, al equipo de la revolución, que hoy nos encontramos aquí, ese equipo y el pueblo tienen que seguir acompañándonos tanto a mí como a nuestro gobernador (…)

Declaraciones a los medios de comunicación social

Durante el encuentro con los medios de comunicación, el alcalde Wilson Marín, declaró ”Un saludo revolucionario, patriótico, antiimperialista y profundamente chavista. Hoy, el día que estamos tomando posesión en reconocimiento a esa elección del día 21NOV por el voto popular que nos eligió como alcalde del municipio San Rafael de Carvajal. Un municipio que en los próximos años tenemos que trabajar duro, fuerte para salir adelante: Sabemos como carvajalenses que tenemos muchos problemas, en los servicios públicos, entre ellos, transporte, agua, electricidad, el aseo urbano, problemas de vialidad, vivienda, salud, y fundamentalmente hay problemas de conciencia. La gente tiene que aprender, que hay que trabajar”.

Impulsar el desarrollo endógeno

“Por ejemplo, los servicios públicos hay que cobrarlos, módicamente, pero hay que cobrarlos, de igual manera, impulsar el desarrollo endógeno, la parte productiva; por eso en los próximos días nos estaremos reuniendo con empresarios, emprendedores y comerciantes, en mesas de trabajo, ya que esa es una fuente vital de ingresos para poder desarrollar nuestro municipio. Llevamos a Caracas atendiendo el llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros para lo que es el Consejo Federal de Gobierno diferentes proyectos que ya estábamos discutiendo con nuestro gobernador Gerardo Márquez”

“Estamos solicitando camiones recolectores de basura, también créditos para los productores, me voy a entrevistar con el comandante Wilmar Castro Soteldo – a quien considero mi tutor político, quien es superior y amigo – ministro de Agricultura y Tierra Productiva. De igual manera, estoy tocando otras puertas de amigos para conseguir desde el punto de vista eléctrico, luminarias, transformadores, mas allá de los pueda conseguir nuestro gobernador. Trabajar de la mano conjuntamente con nuestro pueblo, por ello, vamos a crear un gabinete comunal donde el poder constituido trabaje con el poder constituyente, que no es mas que el pueblo.

“Ya estamos cansados no saber hacia donde se van los proyectos y no saber que es lo que se hace. En esta nueva gestión todo va a ser transparente, porque así me formaron mis viejos y ese era el legado de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías”, finalizó diciendo el burgomaestre.

Concejales Opositores:

Jesús Caldera: “Precisamente hoy se llevo a efecto la juramentación del nuevo alcalde del municipio san Rafael de Carvajal. En vista que se comienza un nuevo ciclo, lógicamente como miembros de la Cámara Municipal como representantes de la Alternativa Democrática conjuntamente con los demás concejales amigos seguiremos con nuestro trabajo que comenzamos hace tres años. Vamos a presentar nuestra propuesta legislativa de transformación, modernización y propuestas nuevas de las ordenanzas de manera que el municipio se pueda recuperar tanto en los servicios públicos como en materia económica y agrícola”.

“Nosotros tenemos un plan legislativo que en los próximos días nuevamente cuando la cámara sea entregada oficialmente – porque hasta ahora no hemos recibido el ente como tal desconocemos su parte interna – a partir de allí empieza un trabajo de reestructuración mancomunado con el alcalde y estaremos vigilantes a todas sus promesas y ofrecimientos. Nuestra función será de ahora en adelante vigilar, transformar, promover y ayudar para que el municipio, la ciudadanía y su gente pueda recuperar la calidad de vida que se perdió durante estos cuatro años por la desidia, el abandono y la negligencia de las autoridades salientes”.

Esnaldo Salcedo: “El trabajo que vamos a cumplir en la Cámara Municipal carvajalense, un trabajo difícil, pero vigilante, y ojala que las palabras impuestas por el ciudadano gobernador del Estado y el alcalde recién electo general Wilson Marín sean todas en beneficio del pueblo, para eso estamos. No venimos a poner trabas, no venimos como enemigos del municipio, al contrario, somos oriundos, y venimos a trabajar por este pueblo. Como concejales vamos a representar a esos que están por fuera, a todos los que votaron y los que no votaron por nosotros”.

