Wendy Molero/Diario de Los Andes.-La participación en los comicios del próximo 21 de noviembre de sectores de la oposición que el pasado 6 de diciembre se negaron a votar y llamaron al pueblo a “no hacerle juego al gobierno” en las elecciones para escoger a los parlamentarios nacionales, por no existir condiciones ni garantías de un proceso libre, justo y transparente, ha sido cuestionada por algunos y aplaudida por otros.

La realización de la Consulta Popular en diciembre de 2020 y el diálogo para lograr esas condiciones son parte de las acciones ejecutadas desde entonces por el grupo denominado G4, pero a la fecha estas no se han obtenido. A pesar de ello, este grupo de la oposición ha decidido participar convencido -según han manifestado algunos dirigentes- que votando podrán recuperar los espacios de poder hoy en manos del oficialismo.

Sobre el tema fue consultado el dirigente nacional por el partido Acción Democrática (AD), Williams Dávila Barrios, quien expresó que aunque todavía en Venezuela no existen condiciones ni garantías para participar en elecciones libres, en la oposición todos coinciden que hay que luchar contra la dictadura. “La campaña electoral debe ser de denuncia para exigir esas condiciones”, dijo.

Dávila Barrios, parlamentario electo en 2015 y miembro de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, aseguró que si se quiere reinstitucionalizar al país es necesario tener elecciones presidenciales y parlamentarias libres, lo cual es parte de los puntos que se discuten en México, “porque esas son dos elecciones que nunca han existido en Venezuela”.

Pero dichas condiciones no aplican solo para las elecciones que ese grupo opositor exige sino para todas, incluyendo las regionales que se realizarán el mes de noviembre, contempladas en la Constitución de la República.

Es por ello que argumenta que la campaña de quienes decidieron poner su nombre y participar en el nuevo proceso electoral debe ser de denuncia, de exigencia de condiciones y así lo pidió, porque “mientras Maduro siga en el poder a ningún gobernador ni alcalde le van a reconocer su competencia”.

Para Williams Dávila, exgobernador de Mérida, el proceso electoral del mes de noviembre es un “evento convocado por la dictadura”, por tanto se debe participar exigiendo garantías y condiciones, dijo. “Siempre van a tener un paralelismo y si nosotros queremos tener gobernadores y alcaldes con competencias, tienen (los candidatos) que estar claros que deben sumarse a esa campaña para exigir condiciones electorales”.

¿Pero no es incoherente participar aun cuando admiten que no hay las garantías para ello?

Por eso digo, tiene que ser una campaña de denuncia, lo que es incoherente es que se haga una campaña como si existieran condiciones y garantías; ahí si no se contribuye a que la gente tenga clara conciencia que es una lucha contra una dictadura.

“Yo les pido a ellos (los candidatos) que estén centrados, esta es una campaña dentro de un evento convocado por una dictadura, que no es una elección libre, por eso es muy importante que denuncien el ventajismo, las arbitrariedades del régimen y no creer que con no atacar a la dictadura van a estar en mejor posición, no”.

Y reiteró, “mi llamado a Ramón (Guevara), que es mi amigo, y a todos los candidatos que tengan presente esa realidad, que hay que luchar contra eso, es decir, el hecho de que seas candidato no te inhibe que mantengas el discurso político de combate contra la dictadura. Ah, que eso traiga riesgo sí, puede traerlos; que pretenda el régimen desconocerte, cuál es el problema, más desconocido está Maduro; o le damos un palo a la lámpara unidos todos con un discurso fuerte o a la larga si vamos a terminar complaciendo las exigencias del régimen”, sentenció.

Para el integrante de la Comisión Delegada el evento del 21 de noviembre hay que transformarlo en comicios libres y confía en que México ayude para definitivamente tener un proceso gradual, un cronograma electoral que implique la convocatoria de elecciones presidenciales, parlamentarias y todas en conjunto.

“No hay condiciones electorales, no hay garantías, hay que exigirlas, esta campaña hay que aprovecharla para eso, para exigir condiciones, exigir un cambio absoluto del modelo centralista caduco que no sirve para nada”.

¿Para lograr los cambios se unirá toda la oposición?. ¿Hay posibilidad que reconozcan a la otra oposición que también está luchando contra el régimen?

Yo no veo que estén luchando contra el régimen. Los mejores albaceas y abogados que tiene Maduro son los que están en ese equipo de tarjetas confiscadas, porque todos ellos están abogando porque se le quiten sanciones, porque en Venezuela ya no se puede seguir perdiendo el tiempo sino cohabitar con la dictadura, esa es la tesis de todos ellos y yo en esa tesis no creo.

Yo soy sincero, tarjetas robadas de partidos intervenidos eso no contribuye en lo absoluto a ser claros en el terreno de la lucha; todo lo contrario, esa es la oposición que está creando el régimen. Ellos no son una oposición clara y transparente.

¿Pero la división en los próximos comicios no iría en desventaja de la oposición, no van a buscar esa unión?

El 6 de diciembre sacó 30 mil votos en Mérida ese grupo. Yo creo que lo importante es que el pueblo de Mérida sepa que no es una oposición clara. El grupo que tiene las tarjetas robadas de AD, Copei y otros partidos que forman ese grupo de alianza, ese no es un grupo que esté claro en la lucha contra la dictadura.

En las declaraciones a nivel nacional más que denunciar los abusos y arbitrariedades de la dictadura lo que hacen es atacar a Guaidó, a la oposición y lo más grave de todo, atacar a la coalición internacional que se ha dado en estos últimos años y están exigiendo que se levanten las sanciones, eso no va a pasar, esas sanciones no las van a levantar porque además este proceso del 21 de noviembre no tiene la trascendencia estratégica como para que levanten las sanciones, va a seguir la misma situación y la lucha va a continuar, eso no se acaba el 21, independientemente del resultado, esa es una dictadura desconocida.

No es un ambiente competitivo democrático

Para finalizar, Williams Dávila Barrios reiteró el llamado a la unidad de todos para crear el gran frente de resistencia por la liberación de Venezuela. “Yo soy un hombre de unidad, mi actividad aquí en Mérida es en función de la unidad, de luchar contra la dictadura de Nicolás Maduro, yo lucho contra esa dictadura”.

Reafirmó su apoyo a Juan Guaidó, pero dijo que no se opondrá a la participación de candidatos. “Me parece que están en su justa aspiración, que lo hagan, pero que tengan claro que no están luchando en un ambiente competitivo democrático (…), si no estamos claros en el desenlace que pueda ocurrir, si no lo hemos denunciado va a quedar como si estuvimos en una campaña competitiva que no lo es”. “Estoy de acuerdo que votando se sale, pero con elecciones libres, que es por lo que estamos luchando”.

