Mariana Duque/ Judith Valderrama

Inició la campaña electoral siendo candidato a la Gobernación del Táchira, para posteriormente apoyar a Daniel Ceballos, posteriormente a Laidy Gómez y finalmente ser el candidato a la alcaldía de San Cristóbal por los partidos que conforman la Alianza Democrática.

Gerardo William Méndez Guerrero, nació el 10 de diciembre de 1958, es soltero, padre de dos hijos, Ingeniero Agrónomo. Fue director de áreas verdes y director de Ingeniería municipal en la alcaldía de San Cristóbal, alcalde encargado y finalmente alcalde electo en el año 2000. Allí permaneció durante dos periodos.

Le agradece a sus 18 años como futbolista profesional lo que ha sido y es. “Lo que soy se lo debo al Deportivo Táchira porque fue mi sueño, es mi pasión, y todavía lo seguimos como todo tachirense”.

Asegura que registró un record con más de 2800 obras en la capital tachirense, que le ha permitido mantenerse en el sentimiento de los ciudadanos.

¿Por qué quiso ser Gobernador del Táchira?

-Yo estaba bien tranquilito en mi casa, hubo un grupo de personas que desde el año pasado venían trabajando, un grupo de independientes, abogados, profesionales, diputados, que me llamaron en una oportunidad en el mes de enero y me propusieron que si yo quería ser candidato a la Gobernación, por el perfil, la trayectoria, no soy señalado como corrupto, nuestra gestión ha sido un baluarte fundamental.

En el año 2012 fui candidato a la Gobernación e inhabilitado porque iba a ganar, y creo que ellos vieron en mi esa persona que se necesita para el Táchira, y yo les dije que primero hay que consultarle a la gente si William Méndez está aceptado, y así fue, se empezó a hacer un trabajito tranquilo.

Después nos llegó el UPP89, pero mis propuestas para poder continuar como candidato a la Gobernación era que tenía que conseguir los recursos suficientes porque ningún gobernante hace campaña sin dinero; segundo que fuéramos a un proceso primario, y posteriormente faltando unos dos o tres meses ese partido nos llamó a nivel nacional porque no habían recursos para continuar en este proceso, que no había elecciones primarias, que teníamos que ir directamente al 21, y esa no era mi propuesta original y manifesté que me retiraba. Hablé con la gobernadora Laidy Gómez y le dije que le iba a dar mi apoyo para su continuidad a la Gobernación del Táchira.

Inicialmente le dio el apoyo a Daniel Ceballos a la Gobernación, ¿qué vio en él?

–Yo había hablado inicialmente con la Gobernadora, pero después me llamó el amigo Daniel Ceballos, tuvimos algunas reuniones, él me dijo que como teníamos unos 14 a 16 candidatos a las alcaldías y vio la posibilidad de que pudiéramos unir fuerzas con los candidatos que él tenía. Le di el respaldo aunque no sabíamos su posición, en la cual estaba expuesto a saber si podía participar o no.

¿Usted está del lado de la oposición más cuestionada, la que señalan que se vendió? ¿Por qué tomo esa decisión?

-Indudablemente que en esto hay una diatriba de quién es el puro y quién es el impuro, porque eso fue lo de esta campaña, que los que estábamos en la Alianza Democrática éramos los impuros, y los que estaban en el Frente Amplio eran los puros, pero yo creo que somos de la misma democracia, los que hemos estado en este lado de la oposición. Indudablemente que hay intereses de por medio, no son intereses de llegar a un cargo en la administración pública para hacer las cosas bien, sino a veces hay otras cosas que la gente sabe, que utilizan la política, el descrédito y la desesperanza para poder ganar adeptos a un proceso en el que estamos todos involucrados, porque aquí la abstención es con la cual tenemos que seguir luchando.

Hay un candidato a la alcaldía de San Cristóbal que es del gobierno, y contra ellos es que tenemos que luchar para mantener la democracia en San Cristóbal, entonces decir que unos son mejores que otros no, creo que aquí la gente tiene que aprender a elegir a los mejores.

Hay mucha decepción en la gente porque en la plataforma del G4 hablan que Guaidó los maneja y está muy cuestionado porque teníamos la esperanza de una intervención, de que iban a venir los gringos, que esto ya casi caía y nos metieron puras mentiras, no pasó nada. Son los que hoy dicen que no fuéramos a elecciones, que el año pasado no fueron a elecciones de la Asamblea Nacional porque no había condiciones, entonces a uno lo pone a pensar porqué ahora si hay condiciones.

Ahora los que estamos acá, los que siempre hemos luchado cuando hay elecciones, es a los que nos califican. A mi gracias a Dios no me han dicho nada de ese tipo de adjetivo, pero creo que los que estamos metidos en la Alianza Democrática somos personas de las mismas condiciones desde siempre, la gente conoce quién es William Méndez.

Hubo bastante diatriba por la forma de selección de su candidatura, porque hubo elecciones primarias antes de ello, y quien ganó ya no quedó como candidato. ¿Esto se pudo haber entendido como una violación de la soberanía popular?, ¿de quienes votaron en esas elecciones primarias?

-No lo llamemos una violación porque estamos en democracia y en este momento puede pasar cualquier cosa, más cuando las cosas se definen más a nivel de Caracas, no a nivel del estado, a nivel municipal. Eso fue una alternativa viable a nivel de Caracas, porque me llamó el presidente de Copei, el presidente de Voluntad Popular y el presidente de Acción Democrática, porque vieron en mí una fortaleza, porque pudiéramos haber perdido la alcaldía de San Cristóbal.

De cinco candidatos solamente se contaron dos a las elecciones primarias, donde la votación no llegó ni al 1%, eso permite que se revisen las cosas, y a nivel nacional en política saben, y por eso miraron en mí una alternativa diferente para que se consolidara la fortaleza en San Cristóbal.

¿Qué le dice a los que lo critican porque aparece solamente cuando hay elecciones y además es candidato en los últimos tiempos?

-Es que todos aparecemos cuando hay elecciones

Pero aparece como candidato, el resto del tiempo está como en el anonimato

-No, lo que pasa es que yo he sido una persona muy diferente en la política, yo he sido una persona que no me ha gustado aparentar, porque aquí la gente se cansó de eso de estar saliendo constantemente a criticar y a estar diciendo cosas en los medios, yo no soy esa persona, William Méndez es una persona de trabajo, muy callada, pero de trabajo.

Si hay elecciones y soy postulado por alguna organización política tengo que salir, lo que pasa es que es la artimaña que utilizan los que no tienen la razón, y poder desacreditar. A mi han venido haciéndome algunas conjeturas con relación a algunas cosas, porque ha venido creciendo nuestra candidatura, y no tenemos ni un mes de esta campaña política, pero la fortaleza nos mantiene como la primera opción para San Cristóbal.

De ganar la alcaldía, ¿volvería ser candidato a la Gobernación en un próximo proceso?, O de no ganar ¿volvería ser candidato a la alcaldía?

-A mí no me gustaría continuar, una cosa es lo que uno quiere y lo que Dios le tiene en el camino. Yo todo se lo pongo a Dios. Creo que uno tiene un ángel de la guarda que lo protege y esa ha sido mi manera de permanecer en el tiempo. Si Dios me tiene para grandes cosas que me deje, y si no, pues estaré aquí. Siempre he trabajado desde niño, y aquí estoy.

Recientemente publicaron una denuncia en su contra, que tenía supuestamente una investigación en el Ministerio Público. Usted indicaba que se trataba tal vez de una campaña sucia. ¿Qué ha pasado con eso?

-Después de que hice la denuncia ante Fiscalía y ante los cuerpos de seguridad del estado, esa campaña sucia, que quería empañar mi reputación y mi prestigio, creo que se le devolvió a esa persona, y aquí ya sabemos quiénes son los que actúan de esa manera porque yo en el año 2012 cuando fui candidato a la Gobernación, y que quise contarme en primarias, ese mismo grupo fue el que empezó a decir que William Méndez era apoyado por el gobierno, que era financiado por uno de los representantes de la Asamblea Nacional en su momento, creo que era Pedro Carreño; que yo era novio de la hermana de Vielma Mora, y empezaron a marcar las paredes.

Hoy es el mismo modus operandi, utilizan esa misma arma, y ya sabemos quiénes son porque no quieren perder espacios.

¿Quiénes son?

-No lo voy a decir aquí para no comprometer la investigación que está en el Ministerio Público.

¿Son opositores o son chavistas?

-Son de la oposición

¿Ejercen cargos públicos?

-Ejercen cargos públicos

¿Cuál es el objetivo?

-Sacar a William de por medio, porque saben que voy a ganar la alcaldía de San Cristóbal.

Hay dudas sobre su última convocatoria en la rueda de prensa. Nos invitó alguien que es del Psuv, ¿Por qué invita el Psuv a una rueda de prensa de William Méndez?, ¿está con ellos?

-No, para nada. Yo quedé sorprendido y esa pregunta me la hicieron ese día en los medios, y yo quedé sorprendido porque nosotros tenemos un equipo de medios dentro de la misma plataforma. No sé si fue cierto o no, pero indudablemente que nosotros no estamos con el gobierno.

¿Comentaron esto dentro de los partidos políticos? ¿Algún partido que se le haya ido esa información al Psuv?

-No, simplemente hice una reunión en el comando para saber dentro del grupo quién había convocado y bueno, ahí salió dentro del grupo la información para ellos. Dicen que ellos hicieron la comunicación respectiva, pero indudablemente que eso quedó en el aire.

Hay muchas críticas sobre las gestiones actuales, tanto de Laidy Gómez como de Gustavo Delgado. ¿Cuál es su opinión de estas dos gestiones?

-Hablar de gestiones creo que el pueblo es el que decide y por eso el 21 de noviembre tenemos esa gran responsabilidad, que la gente elija los mejores. Yo hablo por mí.

William Méndez es candidato, pero también es un ciudadano, por eso insisto en la pregunta. Evalúe la gestión de Laidy Gómez como gerente del Hospital Central, como ciudadano.

-Bueno, yo creo que a veces falta un poquito de coordinación. El problema que hemos tenido como gobernantes es que no pedimos recursos extraordinarios, creo que le faltó un poquito de apoyo, porque usted coloca en una administración pública a su gente, a sus gerentes para que lo ayuden, y aparte de eso debe tener muchos contactos en otras organizaciones.

Ahorita empezaron a hacer convenios con organizaciones no gubernamentales y con algunas empresas internacionales, y creo que eso es importante para cualquier gestión. Si a mí el gobierno nacional no me da dinero, yo tengo que buscar los recursos para hacer gestión, y eso es lo que ha pasado en San Cristóbal, la gente dice que durante la gestión de William Méndez había mucho dinero, es que ahorita hay, lo que pasa es que en el caso de la alcaldía de San Cristóbal no hay un gerente que sepa hacer las cosas, aparte de que se rodeó de gente que no lo ayuda.

¿Qué fue lo peor de Gustavo Delgado?

-Es que no hay una gestión. Yo lo vi en una entrevista nacional y le preguntaron cuál fue la obra emblemática, pero qué va a decir si no hizo ni una. El gobernante quiere reelegirse y no hizo ni un proyecto. Cómo le pide el voto al ciudadano por el cual fue electo, y no hay argumento para poder reelegirse. Yo eso no lo comprendo. Criticamos el gobierno cuando Chávez que quiere mantenerse en el poder y estamos haciendo lo mismo.

¿De qué vive usted en la actualidad?

-Yo tengo una empresa con un amigo.

¿Una empresa de?

-Tengo una venta de bicicletas, y anteriormente trabajaba con obras, pero motivado a la situación país me tocó salir de esa. Yo soy ingeniero agrónomo y nunca tuve la posibilidad de tener una finca para trabajar.

¿Cree que la crisis económica ha sido una excusa tanto para los gobernantes de oposición, como del Psuv para no hacer gestión?

-Creo que es una excusa, porque un país tan rico como Venezuela, es poner una excusa. Es la ineficacia que ponen algunos gobernantes, diciendo que a mí no me dieron. San Cristóbal es la capital del Táchira, es donde más recursos se obtienen por recaudación municipal.